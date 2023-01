El Covisa Manresa ha publicat aquest divendres que perdrà un dels seus millors jugadors, Asís Boukhress per als propers tres mesos després que se li hagi diagnosticat una lesió al tendó d'un quàdriceps amb un trencament important. La baixa d'Asís s'uneix a la de Pere Aran per visitar aquest dissabte a partir de les sis el Nou Elda, conjunt situat just a sota dels bagencs, amb sis punts menys.

El Covisa ha viatjat aquest divendres per poder descansar a València i acabar de fer el trajecte al matí. El rival només ha guanyat dos partits al seu pavelló, n'ha empatat cinc i n'ha perdut dos més. El club també està pendent de la resolució sobre la impugnació del partit que els manresans havien perdut a la pista de l'Hospitalet-Bellsport (9-5) per alineació indeguda d'un futbolista riberenc. El jutge únic de la federació ha sol·licitat al·legacions al club i té deu dies per presentar-les-hi.