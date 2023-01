La decisió del Tribunal Català de l’Esport (TCE) d’estimar el recurs presentat per la candidatura a la presidència de la Federació Catalana de Futbol (FCF) encapçalada per Àlex Talavera que considera com a nuls els vots emesos pels representants de 175 clubs a les eleccions celebrades el diumenge 22 de maig de l’any passat, no té el vistiplau de l’actual junta directiva de l’ens federatiu.

Els serveis jurídics de la FCF «han presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Barcelona», tal com detalla el delegat al Bages, el Berguedà i la Cerdanya i directiu de l’organisme, Esteve Olivella, per «presumptes ingerències polítiques per condicionar la resolució del Tribunal Català de l’Esport». La fiscalia «ha obert diligències i els cossos policials han iniciat la pertinent investigació», prossegueix Olivella. Per això, la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol considera que «s’hauria de permetre que l’esmentada investigació arribés al fons de la qüestió i es de-senvolupés adientment. Per tant, creiem que s’hauria de suspendre, de forma cautelar, el nou procés electoral i, si s’escau, reprendre’l quan es clarifiquin els fets denunciats». La data fixada per la Junta Electoral per a la repetició de les eleccions és el dilluns, 13 de febrer.

Àlex Talavera va impugnar davant el Tribunal Català de l’Esport la presumpta emissió fraudulenta de 18 vots a les eleccions celebrades la primavera passada. Aquest organisme ha considerat nuls 175 vots, una quantitat que «ultrapassa amb escreix la diferència de vots existent entre el candidat guanyador de les eleccions i el recurrent», tal com assenyala la resolució. Per aquesta raó, aquest organisme ha determinat que s’ha de repetir la votació. La justícia esportiva anul·la 103 vots emesos per vicepresidents de clubs inscrits formalment al Registre d’entitats esportives «per no constar la impossibilitat manifesta del president respectiu per assistir a l’acte de votació», a més de 70 vots emesos «per vicepresidents que van al·legar llur condició» sense «figurar inscrits com a tals al Registre». Tampoc es consideren vàlids els vots emesos pels hipotètics presidents de dos clubs: l’AD Guíxols i el CE Perelló.

Esteve Olivella, com a membre de la junta directiva de la FCF, creu que «la interpretació que fa de la llei el Tribunal Català de l’Esport és excessivament restrictiva, no afavoreix l’associacionisme esportiu i no té en compte una realitat constatable: l’administració tarda com a mínim vuit mesos a validar els relleus que es produeixen a les juntes directives de les entitats», a més de «beneficiar amb la seva resolució els infractors». Olivella ho exemplifica: «dos membres de la candidatura d’Àlex Talavera, els vicepresidents del CFP Sant Pere de Molanta i del CF Vilanova de la Barca, van exercir el dret a vot en representació dels seus respectius clubs en les condicions que la justícia considera irregulars».

El delegat insisteix en denunciar «la investigació prospectiva, sense avaluar a fons totes les variables» que, segons els rectors de l’ens federatiu, ha efectuat el Tribunal Català de l’Esport i posa en valor la tasca desenvolupada per Joan Soteras i el seu equip de col·laboradors els últims nou mesos. «S’aplica un estricte control en la vessant econòmica; s’ha impulsat la creació de la Superlliga Catalana sènior i la separació per edats en les competicions formatives; s’ha establert una indemnització a favor dels clubs petits per la captació excessiva de futbolistes menors d’edat per part d’altres entitats i s’ha implementat la quota d’implantació territorial per als clubs que inscriuen molts equips, que reverteix en les altres entitats del seu àmbit territorial».