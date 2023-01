Set jugadors dels equips de base del Beisbol Club Manresa Dracs han estat preseleccionats per la federació catalana per participar en els entrenaments i partits previs dels Campionats d'Espanya, en les categories Little League i Júnior League. És la primera vegada que el conjunt manresà aplega un nombre tan alt de convocats en una fase que arrenca aquest cap de setmana.

Tres d'ells són aspirants d'entrar a la Little League. Es tracta de Guillem Casalins, Pau Viñals i Eric Castella. Els entrenaments comencen aquest divendres a Viladecans i s'allargaran durant tot el febrer. Al final, es triarà la selecció definitiva. En la Junior League, hi ha quatre representants del conjunt manresà, Arnau Pous, Aleix Correa, Pol Pinyol i Pau Garcia. Aquest diumenge juguen el seu primer partit contra el Barrucadas Montpeller a Viladecans (12.30 hores).