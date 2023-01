Ja és oficial, Marcos Alonso ha renovat el seu contracte amb el FC Barcelona i seguirà vestint de blaugrana més enllà del 30 de juny, data en la qual finalitzava la seva actual vinculació. El polivalent defensa, que va arribar procedent del Chelsea el passat estiu, firma per una temporada més, és a dir, fins a juny de 2024 i amb una opció de prolongar una campanya més. Tindrà una clàusula de 50 milions d'euros.

Així, Marcos Alonso podria seguir com a jugador del Barça fins al 30 de juny de 2025. El madrileny s'ha guanyat la renovació a base de treball i de supervivència, sabent adaptar-se a la perfecció tant a la posició de lateral esquerre com a la de central. Marcos Alonso va arribar al Barça com un carriler llarg acostumat a jugar en banda amb una defensa de tres per darrere i s'ha reconvertit completament.

S'ha habituat a jugar en defensa de quatre i, a més, ha sabut fins i tot retardar encara més la seva posició i tenir actuacions molt bones com a central. D'aquesta manera, el Barça compensa aquesta bona feina amb una merescuda renovació. Amb la de Marcos Alonso el club blaugrana blinda el seu lateral esquerrà a l'espera del que succeeixi amb Jordi Alba.