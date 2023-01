Indeturable. El CF Castellterçol va ratificar a la capital d’Osona l’excel·lent nivell de joc que ha exhibit en els últims tres mesos i es va imposar a la Fundació UE Vic B a l’estadi Hipòlit Planas (1 a 3). Vèncer al feu del setè classificat implicava superar dos desafiaments: l’intrínsec a la qualitat de l’oponent i aquell que comportaven les àmplies dimensions de l’estadi vigatà. Les castellterçolenques van assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva des dels primers minuts de joc i, amb una estructura d’equip que ho afavoria (3-4-3), van maldar per desbordar la defensa local per les bandes generant superioritats i trenant parets. L’estratègia de l’entrenadora Laia Serres es va revelar com a encertada, però les del Moianès no van poder adquirir avantatge a l’electrònic fins l’últim minut del primer període. L’habilidosa central Carla Masiques va servir amb precisió mil·limètrica una falta lateral comesa per les amfitriones i Júlia Catot va rematar de cap a gol, al segon pal, de forma inapel·lable (min 45).

L’escenari no es va modificar a l’inici de la represa. Mònica Bacter va situar-se com a carrilera per generar més superioritats amb la seva qualitat i un córner servit per Carla Masiques (min 59) va habilitar la mig centre Aina Pratdesaba per incrementar l’avantatge del CF Castelleterçol amb una altra mortífera rematada de cap (0 a 2). Vuit minuts després, Marta Codina va aturar una ràpida transició de les vigatanes amb un penal que va transformar Ester Erra (1 a 2), tot i l’encertada estirada de Desiréé Fernández. Les visitants van optar per alentir el ritme del joc i Estel Bacter i Aina Pratdesaba van tenir dues ocasions per sentenciar el duel. Finalment, va ser Nora Rosales la jugadora que va materialitzar l’1 a 3, un resultat que aferma el conjunt del Moianès al quart lloc del grup 6è de la Segona Divisió (27 punts). Pel que fa al grup 2n, el partit entre el FC Pirineus Starc Hotel de la Seu d’Urgell i l’ENFAF Andorra B es va ajornar fins el proper dissabte, 04 de febrer (12 hores). Els dos oponents de les urgellenques en la lluita pel títol i l’ascens de categoria van vèncer. El líder UD Can Trias va sotmetre la UE Calaf (0 a 5) i el Jàbac i Terrassa va guanyar al terreny de joc de l’Olímpic Can Fatjó (0 a 4). El FC Pirinaica va aprofitar la combinació de la derrota encaixada pel conjunt rubinenc i el seu contundent triomf al feu CD Badia (0 a 6) per arrabassar el quart lloc a l’Olímpic (22 punts per 21). Amandine Virginie Simone Gillet va marcar un repòquer de gols a terres vallesanes. Gillet ha materialitzat 12 gols en 6 partits jugats amb les manresanes. Per últim, hauríem de destacar que el FC Montmajor va golejar el CFB Montcada (5 a 0) i que el CE Navàs va fer el mateix amb el CE Moià (8 a 1). La montmajorenca Martina Vilà i la navassenca Eva Espelt van certificar un hat-trick cadascuna.