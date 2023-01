No sembla el millor dia per posar la quarta victòria al marcador però el Baxi no renuncia res en la visita del líder Real Madrid, demà diumenge a les 12.30 h al Nou Congost, en l’estrena de la segona volta del campionat. Sense Tass, Olumuyiwa ni Waczynski, els homes de Pedro Martínez intentaran una gesta: l’equip no venç el totpoderós conjunt blanc al pavelló manresà en un partit de Lliga des del play-off de semifinals de l’ACB 97-98, concretament des del 24 de maig de l’any del títol. Aquest segle, zero victòries a casa i dues al feu blanc, la darrera precisament el curs passat.

«És difícil jugar contra un equip amb tanta alçada física», va reconèixer Pedro Martínez en la prèvia del partit. «Cal que encistellem des de fora, juguem amb ritme i rebotegem, perquè ells n’entren moltes però si les que fallen les agafen i els donem segones oportunitats els estarem donant massa avantatge», va afegir el tècnic, conscient que «hem de jugar dur i amb esforç, i si hi ha una possibilitat, l’hem d’aprofitar».

Els dos rivals venen de guanyar entre setmana en competició continental. Els blancs es van imposar al Barça a la pròrroga en un duel de l’Eurolliga (82-96), mentre que els bagencs van vèncer el Rytas Vilnius (82-69) en la Champions. Sobre l’estat de la plantilla, l’entrenador del conjunt manresà va explicar que «tenim les molèsties que tenim normalment quan es juguen molts partits».

Sobre el parquet del Nou Congost se citaran dues realitats molt diferents. Després de quatre derrotes seguides, el Baxi té totes les alarmes enceses. L’average manté l'equip fora de la zona de descens però només pel canto d’un duro: amb un balanç de 3 victòries i 14 ensopegades, els manresans registren el mateix balanç negatiu que Betis i Fuenlabrada, els equips que té per sota i que, a dia d’avui, baixarien de categoria. Tot i la fortalesa del rival, el Baxi necessita triomfs com l’aire que respira.

Però al davant, demà, hi haurà el Real Madrid, líder de la Lliga Endesa amb una plantilla que imposa molt respecte. El pivot Edy Tavares, de 2.20, és el tercer jugador més ben valorat del campionat, amb una mitjana de 18.8 en la taula que compendia els diversos valors estadístics. Un altre jugador a tenir molt en compte és l’aler Dzanan Musa, actualment tercer millor anotador amb 16.1 punts per partit. Curiosament, el segon de la llista vestirà avui de vermell, Jerrick Harding, l’escorta del Baxi, té una mitjana de 16.3 punts.