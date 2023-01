El Girona ha merescut més sort de la que ha acabat trobant davant d’un Barça que continua líder després d’un duel català intens i polèmic (0-1). Mirant la classificació s’obté de l’equip blaugrana una imatge molt més afavorida (només 1 derrota 2 empats en 18 jornades) que centrant el focus en el que passa al terreny de joc. Aquesta tarda, a Montilivi, els blaugrana han mantingut la porteria a zero una vegada més, Ter Stegen només ha encaixat 6 gols des de l’inici del campionat, però al descontrol habitual en nombrosos partits -accentuat avui en el darrer quart d’hora- s’hi ha sumat una frustrant incapacitat per generar ocasions de gol. Només Pedri, culminant una jugada nascuda d’una greu errada defensiva dels gironins, ha pogut batre Gazzaniga.

El primer acte ha estat marcat per la retirada per lesió al quàdriceps de la cama esquerre de Dembelé, que en absència de Lewandowski ha tornat a l’extrem esquerre per completar el trident ofensiu amb Raphinha a la dreta i Ansu de 9. En el minut 23, el jugador francès ha encarat el rival i ha frenat de cop. Després de provar si podia continuar, s’ha adonat que havia d’agafar el camí de la banqueta. En el seu lloc ha sortit Pedri, que ha jugat el seu partit número 100 amb la samarreta blaugrana i ha estat decisiu al segon temps. Només Bojan havia arribat al centenari essent més jove, tot i que Gavi va camí de superar-los a tots dos abans de fer els 19.

El Girona ha semblat que volia pressionar el Barça i en els primers minuts s’ha mostrat intens, agressiu en la recuperació. Ben plantat sobre el camp, amb dues línees de 4 i dos jugadors a dalt, els locals han sortit a fer-li la vida impossible a un rival que basa la seva identitat en la circulació. Els de Michel han avisat al minut 3 quan Yan Couto ha relliscat i no ha pogut aprofitar una excel·lent assistència de Riquelme que el deixava sol davant Ter Stegen.

El Barça s’ha espolsat les puces de sobre i ha anat agafant el timó del partit davant un Girona que ha tancat les línees de passada per dins i ha tapat bé les accions dels extrems. El líder no sabia com atacar, Ansu estava perdut i Gavi i De Jong no se sentien còmodes: el joc del Barça no fluïa. Només les imprecisions defensives dels locals han donat aire a l’ofensiva barcelonista, però sense cap ocasió remarcable tret d'un xut d'Ansu que s'ha escapat fora. La inclusió de Pedri ha propiciat el retorn a la fórmula dels quatre migcampistes, com en els partits contra el Real Madrid i la Reial Societat -on sí hi era Lewandowski, que ja ha exhaurit la sanció i podrà jugar dimecres (21 h) al camp del Betis-, però el canvi de sistema tampoc ha aportat cap millora substancial.

La tensió ambiental, amb el pols entre Arnau i Gavi com a principals focus de conflicte, ha pujat de temperatura a la segona part. Una topada entre els dos joves futbolistes esmentats i una altra d’Oriol Romeu amb Koundé han anat interrompent el joc, que el Barça ha intentat pujar de revolucions situant Pedri a l’inici de la jugada. En el minut 61, Juanpe ha perdut una pilota gairebé al córner propi, el Barça ha recuperat i ha fet bascular l’esfèrica de dreta a esquerre fins que Alba, que ha sortit després del descans per revitalitzar la banda que fins aleshores era propietat de Marcos Alonso, ha centrat, Gazzaniga ha tocat la pilota sense poder-la desviar i Pedri ha marcat a plaer el 0-1.

Amb la tranquil·litat del gol, el Barça no s'ha asserenat, tot el contrari, ha tornat a caure en el desgavell. Michel ha fet entrar Stuani i el Girona s’ha llançat a intentar empatar el partit. Araújo ha tret sota pals una pilota que sinó hauria rematat el seu compatriota, Eric ha agafat Stuani -un perill constant- però l’àrbitre no ha xiulat res, Toni Villa ha xutat fluix i Iván Martín, amb tot a favor per marcar, ha posat el peu malament i la pilota ha sortit desviada en una jugada que ha confirmat que la sort està del costat del Barça. Com dimecres contra la Reial Societat, amb el gol cantat que Sorloth va fallar quan era més fàcil transformar que errar, els de Xavi s’han salvat de miracle.

El Barça ha acabat el partit sense davanters. Joel Roca, en el 90, no ha tocat bé i ha errat una altra ocasió. Michel s’ha empipat per una falta sobre Arnau i Muñiz Ruiz l’hi ha tret la vermella. I en el darrer alè, una centrada d’Arnau no l’ha rematat ningú i Ter Stegen ha estat prou hàbil per caçar la pilota. Tres punts més per un líder que té més estadística que joc. Demà diumenge, a les 21 h, el Real Madrid té un repte davant la Reial Societat, a hores d'ara un sòlid tercer classificat.