L’Igualada no aixeca el cap i continua a la part baixa de la classificació després de caure per 5-3 a la pista del sorprenent Fraga, un nouvingut a l’elit que pugna per la quarta plaça amb el Manlleu. Les anoienques s’han avançat amb un gol de Pati Miret al minut 6 però després han estat superades per un equip sòlid en el que han sobresortit els quatre gols d’Adriana Gutiérrez, DE 37 anys.

El partit ha marxat al descans amb un 2-1 que deixava les portes obertes a l’obtenció de punts per part de les igualadines. Però l’equip de Carles Marín ha encaixat dos cops durs amb dos gols en moments claus. El 3-1 l’ha fet Arxe en un contraatac poc després d’iniciar-se el segon temps. Minuts després, Herrera ha retallat distàncies amb un xut potent des de l’esquerre de l’atac, però les locals han tornat a posar dos gols de diferència desseguida, un llast que les catalanes ja no han pogut superar.