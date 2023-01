El Cardona es va imposar al camp del Navarcles (1-3) en un partit on els cardonins van dominar davant d'un rival rocós i on va pesar la expulsió del navarclí Merlos a vint minuts pel final. Sumat a la derrota del Súria, els de David Andreu refermen el tercer lloc a la taula, a nou punts dels suriencs.

Els visitants van començar un pas per endavant i tenien un lleuger domini que es va traduir amb un penal provocat i executat per Ratera al minut 20. Aleshores, els cardonins es van créixer i van disposar de bones oportunitats per sentenciar el partit, però els navarclins també van gaudir d'alguna opció a pilota aturada.

A la segona meitat, els locals van posar una marxa i els primers minuts van ser igualats. Segura va ampliar l'aventatge, i quatre minuts després, Dalmau va retallar diferències en una jugada ràpida. La expulsió de Merlos, per segona groga, a vint minuts pel final, no va fer que els navarclins baixessin els braços i van seguir lluitant, però el Cardona va poder dominar millor el partit i, a les acaballes, Valero va sentenciar al contracop.