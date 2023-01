Després de fer una gran actuació, el CN Manresa Fibracat no va poder derrotar el líder invicte CN Mataró B, en partit pendent de la jornada 1. Les locals van anar per davant en el marcador fins al final del tercer quart, i res feia pensar amb el 8-5 que les del Maresme donarien la volta al marcador. Però així va succeir deixant amb un pam de nas el Fibracat i gairebé sense possibilitats d’arribar al primer lloc de la classificació.

El primer quart va finalitzar amb empat a un gol, el primer per les de casa, obra de Vadillo. El segon parcial ja se’l van anotar les bagenques qu,e amb dos gols de Peirón i un de Quirante van aconseguir arribar en avantatge a l’equador del partit.

Sara Quirante, amb dos gols, Solernou i Gonzalez feien que els dos gols de les visitants quedessin curts com a resposta i situar-se tres gols per davant a manca dels darrers vuit minuts de joc. Tot semblava ben encarrilat per les de Jordi López, però la reacció de les mataronines les va deixar sense el merescut premi al seu treball. En mig quart, van empatar a vuit gols i , malgrat que Solernou anotava el 9-8 que tornava a posar a les de casa per davant en el marcador, això no va ser suficient per que a manca de només 23 segons els punts volessin de la piscina Manel Estiarte i Duocastella.