El Grup Via CB Artés i el Terra Endins CB Vilatorrada van protagonitzar el derbi bagenc d'aquesta jornada, que es va saldar amb victòria local per 75-56. El partit va estar marcat per les alternances en el ritme del joc i no es va decidir fins al darrer quart, moment en què els artesencs es van mostrar més encertats que els santjoanencs.

El partit va començar amb una marcada igualtat en el joc que es reflexava al marcador del Pavelló Esportiu d'Artés. Uns canvis en el domini del joc que es van desmarcar a l'inici del segon quart, moment en què els locals van encadenar bones accions ofensives que van fer que els dos equips arribessin al descans amb el resultat de 43-32. Els santjoanecs van sortir dels vestidors amb empenta. Les bones lectures en les transicions ofensives visitants van permetre que aquests trobessin bones situacions ofensives. Tot i aquesta circumstància, els de Sant Joan no van castigar en totes les accions, un fet que van pagar car al darrer quart. El període definitiu del derbi va estar marcat per la igualtat inicial, moment en què tant sols 5 punts separaven els dos equips. Tot i aquests moments de dubtes, els locals van saber gestionar millor els últims minuts de partit, i quatre triples gairebé consecutius van segellar el triomf local.