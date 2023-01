El Solsona i la Seu d'Urgell van firmar les taules (1-1) en un duel vibrant entre dos equips que venien de perdre a la darrera jornada.

A la primera meitat, ambdós equips van tenir fases de domini, però cap dels dos va avançar-se ni va establir un domini clar, malgrat que els solsonins van gaudir d'ocasions clares, ben rebutjades pel porter García, i els urgellencs no van arribar a xutar a la porteria.

Al segon temps, els visitants van sortir lleugerament per sobre i, en una jugada lateral, Sabarich va fer el primer gol del matx en el primer xut a porta del seu equip. La Seu va seguir dominant durant uns quants minuts, però el Solsona es va acabar refent i va dominar la possesió i gaudir de les millors opcions. En una d'aquestes, al minut 80, Ribera va anotar el gol de l'empat. Els solsonins van tenir ocasions per vèncer, però no les van materialitzar.

Els solsonins pugen fins la quarta plaça, amb 23 punts, un més que l'Agramunt. La Seu d'Urgell es manté setena, amb dos punts menys que els solsonins i empatats amb el Cervera.