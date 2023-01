El FC Pirinaica va aprofitar l’autoestima que li va proporcionar imposar-se la jornada anterior al líder invicte de la lliga, el CFJ Mollerussa, per competir de tu a tu al terreny de joc del CE Sabadell B i per sumar unes meritòries taules (2 a 2).

Els jugadors d’Eladi Gallego van pressionar el seu oponent al seu propi camp des de l’inici de l’enfrontament, tot i la qualitat intrínseca al filial arlequinat. L’agosarada estratègia va fructificar i els vermells van pispar pilotes compromeses als amfitrions que els van permetre habilitar Felipe Guerrero Pipe per tal que pogués qüestionar la integritat de la porteria local. El davanter manresà no va poder materialitzar les dues ocasions de gol de les quals va disposar i el CE Sabadell B va transformar la primera que va generar. Una doble centrada a l’àrea de la porteria defensada per Dani del Río va propiciar la inapel·lable rematada de Carrasco (min 33). L’adversitat no va destarotar els visitants i una conducció de Marcos Garrido la va culminar el central amb una centrada que Sergi Vilalta va rematar de cap a gol sense pal·liatius (min 44).

El FC Pirinaica va mantenir el to competitiu a la represa i Felipe Guerrero va etzibar una gardela que es va estavellar a un dels pals de la porteria vallesana. El refús va habilitar Ferran Rabassa (min 60) per segellar la remuntada (1 a 2). Els arlequinats van obligar els vermells a parapetar-se en defensa durant el darrer terç de la confrontació i van aconseguir reequilibrar el marcador després d’una jugada en la qual van aconseguir xutar diverses vegades. Així doncs, Miquel Ustrell (min 79) va establir el marcador definitiu.