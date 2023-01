Reial Madrid i Reial Societat, els dos perseguidors del líder Barça, van empatar anit al Bernabéu sense gols i l’equip de Xavi augmenta la seva privilegiada posició al campionat fins als 5 punts de marge sobre els blancs. En un duel en el qual ambdós equips van errar ocasions clares, el conjunt d’Ancelotti semblava que aconseguiria la victòria després de sortir a tancar el rival a la segona part. Les intervencions de Remiro i les fluixes actuacions de Vinicius, Benzemá i Rodrigo van acabar amb un repartiment de punts que beneficia els blaugrana. Barça i Madrid juguen entre setmana els duels ajornats per la Supercopa amb Betis i València, respectivament.

L’Atlètic de Madrid va superar l’escull de Pamplona amb un gol de Saul quan faltava un quart d’hora per al final. L’Osasuna va ser un rival difícil i va demostrar per què està lluitant per les places europees. El Betis també es va imposar per la mínima fora de casa, en el seu cas a Getafe. El partit el va resoldre Borja Iglesias anotant un penal en el minut 86. El Vila-real juga avui (21 h) a la Cerámica amb el Rayo de visitant.