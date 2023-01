L’Igualada va tornar a tastar el bon sabor de la victòria i va recuperar sensacions davant d’un Helios, a qui va vèncer per 70-63.

Els anoiencs van començar el partit molt entonats en atac, van anotar 12 dels 14 llançaments de camp que van intentar, incloent-hi un 3 de 4 en triples. Una efectivitat que els va propulsar al marcador i que els va fer arribar al final del període amb 9 punts d’avantatge. La diferència es va mantenir en el segon quart, tot i que els de la capital de l’Anoia ja no es mostraven tan eficients en atac, sobretot des dels 6,75. El partit estava sota control igualadí, tot i que els aragonesos no perdien la fe i no es desenganxaven, però la victòria es va quedar a Igualada.

Amb aquest triomf, els anoiencs se situen amb 5 victòries i enfonsen l’Helios a l’última posició de la classificació.