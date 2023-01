El Manresa CBF U18 va encadenar la tercera derrota de la segona fase en caure per 52-43 a la pista del líder, un Sutton Cerdanyola que era vencible, però que va treure partit dels mals tres primers quarts que van dur a terme les bagenques. Aquest fet va ser aprofitat pel conjunt local per adquirir un avantatge superior als deu punts. En el darrer quart, quan el Manresa s’hi va posar, va arribar a empatar el partit a 43 punts a falta de dos minuts. Però aleshores, un triple per tauler per a les locals i una pèrdua de bola va precipitar la derrota.