El FC Barcelona i la constructora Limak Holding han oficialitzat aquest matí l’acord per a la remodelació del Camp Nou. El president blaugrana, Joan Laporta, i el president de la corporació turca, Nihat Ozdemir, van materialitzar amb la firma l’aprovació per part de la junta directiva, el 9 de gener, que Limak es fes càrrec de les obres, superant les propostes de constructores espanyoles que treballaven en el projecte des del 2017.

La reforma del recinte barcelonista començarà al juny quan acabi la temporada i obligarà el primer equip del Barça a jugar la temporada vinent i part de la següent a l’Estadi Olímpic de Montjuïc. Segons ha explicat la junta, Limak va guanyar el concurs perquè garantia l’entrega de l’obra en els terminis requerits per l’entitat blaugrana i al cost aprovat per l’Assemblea de Compromissaris de 900 milions d’euros.

L’adjudicació a una empresa desconeguda a Espanya ha generat controvèrsia en ambients de la construcció i, de fet, Jordi Llauradó, responsable de l’Espai Barça i únic constructor de la junta, va presentar la seva dimissió del càrrec i va passar a ocupar-se d’assumptes relacionats amb la Fundació FC Barcelona.

Afinitat a Erdogan

Limak basava fins ara tot el seu negoci en les concessions d’obres públiques del govern turc d’Erdogan, que, segons els experts, rega amb milions les seves empreses afins, que són conegudes popularment com la «màfia dels cinc».

Limak va poder guanyar el concurs gràcies al fet que la junta de Laporta va eliminar com a condicions la necessitat d’haver construït un estadi d’almenys 40.000 espectadors i dos edificis d’un pressupost mínim de 150 milions en l’última dècada a Espanya, com sí que figuraven a l’anterior plec per a la licitació.

Laporta es va felicitar per l’acord, firmat a la llotja de l’estadi barcelonista. «El nou estadi serà la joia de la corona de l’Espai Barça, el projecte de transformació i modernització d’unes instal·lacions esportives més important que s’ha fet a Catalunya des dels Jocs Olímpics de 1992», va dir.