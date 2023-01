Gavi ha sigut inscrit a mitja tarda en el primer equip del FC Barcelona en compliment de la interlocutòria de mesures cautelars d’un jutjat mercantil de Barcelona. LaLiga, com ha anunciat en un comunicat, ha donat curs a la instrucció del jutge, però també ha deixat clara la seva oposició i que recorrerà en el moment oportú. Amb la inscripció, Gavi ja pot abandonar el dorsal 30 que utilitzava fins ara i podrà lluir des de demà en camp del Betis el número 6 que se li reservava des de fa temps.

El Jutjat Mercantil instava la patronal que presideix Javier Tebas a inscriure el jugador, Pablo Sáez ‘Gavi’, de 18 anys, com a membre del primer equip abans de les 23.59.59 hores d’avui dimarts 31 de gener del 2023. Altrament, deia la interlocutòria, es podria infligir un dany irreparable al FC Barcelona. Es referia el jutge al fet que la clàusula de rescissió de mil milions acordada al setembre deixava de tenir efecte i podia marxar «a cost zero» si no se l’inscrivia abans del 30 de juny, el dia abans de l’inici del mercat d’estiu.

La interlocutòria no ha agradat gens a Tebas i el seu equip. «LaLiga –indica en la nota de la patronal– vol assenyalar el seu desconeixement del contingut de la demanda principal i que aquesta mesura cautelar ha sigut adoptada sense haver tingut l’oportunitat de presentar els seus arguments. LaLiga, com no pot ser de cap altra manera, acatarà la resolució cautelar i anuncia que s’oposarà a l’esmentada mesura per considerar que hi ha suficients motius fàctics i jurídics perquè el Jutjat acordi el seu alçament, tal com s’acreditarà en seu judicial en el moment oportú».