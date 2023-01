El partit de rivalitat intercomarcal que van protagonitzar el CE Òdena i el CF Martorell (1 a 1) es va caracteritzar per la intensitat i determinació que van exhibir ambdues formacions. No endebades, els punts en joc eren transcendents per a tots dos equips per tal d’allunyar-se de les tres places que aboquen al descens de categoria en finalitzar la competició.

Les amfitriones van assumir la iniciativa ofensiva des de l’inici de la confrontació. Tot i això, la fèrria defensa de les visitants només els va permetre generar accions de perill, durant el primer període. Les martorellenques no els van concedir cap ocasió de gol. L’atac del CE Òdena va guanyar fluïdesa a la represa i un magnífic servei va habilitar Nerea González per esmunyir-se entre les centrals blanc-i-vermelles i batre la portera Lidia Buades amb una inapel·lable rematada rasa (min 66). Va ser el desè gol de la destre davantera a la lliga. La tensió es va accentuar i l’àrbitre va excloure dues jugadores del CF Martorell per doble amonestació. Malgrat tot, en una jugada aïllada, la formació del Baix Llobregat va forçar un penal que Jasmina Alarcón va materialitzar (min 88). Les taules propicien que el CE Òdena arribi a l’equador del campionat en catorzena posició (16 punts). Les martorellenques són quinzenes (7 punts). Duel vibrant entre el CE Berga i el CF Solsona al grup 2n El CE Berga i el CF Solsona van disputar un altre atractiu partit de rivalitat intercomarcal al grup 2n. El duel va ser vibrant i blanc-i-vermelles i escapulades van signar taules (3 a 3). Mar Riu (min 23) va avançar les berguedanes a l’electrònic i la golejadora Ona Rodríguez va ampliar l’avantatge local cinc minuts abans del descans (0 a 2). Ja en el darrer alè del primer període, Cristina Tayeda va minimitzar la diferència (min 45). Aquesta mateixa jugadora va reequilibrar el marcador a la represa (min 58). Queralt Fíguls va completar la remuntada (min 75), però Ona Rodríguez va replicar nou minuts després i va propiciar la igualada definitiva (3 a 3). Per la seva banda, el Club Gimnàstic de Manresa va segellar un valuós empat al feu del CD Fontsanta-Fatjó C (1 a 1). La jugadora local Gala Corbacho (min 44) va neutralitzar de seguida el gol marcat per l’escapulada Andrea Sánchez (min 37). Així doncs, el CF Solsona tanca la primera volta de la lliga en el catorzè lloc (19 punts). Rere les solsonines, trobem el CE Berga (17) i el Club Gimnàstic de Manresa (16). Les manresanes ocupen la tercera i última plaça que comporta la pèrdua de la categoria. El FC Montmajor empata amb al líder i el FC Pirinaica s'imposa a Navàs La igualada sense gols entre el FC Montmajor i la UD Can Trias i la victòria assolida pel FC Pirinaica al terreny de joc del CE Navàs (0 a 1) van ser els marcadors més destacables de la disputa de la 14a jornada de lliga al grup 2n de la Segona Divisió Femenina. Les jugadores de Marc Canturri van ratificar la competitivitat que les caracteritza al seu feu i van fer cedir el lideratge al conjunt egarenc. No hauríem d'oblidar que les montmajorenques ja van sotmetre el Jàbac i Terrassa quan va visitar el Berguedà (1 a 0). Tal com assenyalàvem, la combinació de les taules signades pel FC Montmajor i la UD Can Trias i el triomf del Jàbac i Terrassa al camp de l'ENFAF Andorra B (1 a 2), propicien que es produeixi un relleu al capdavant de la taula classificatòria. El nou líder és el Jàbac i Terrassa (31 punts) i la UD Can Trias ocupa la segona posició (30). El FC Pirineus Starc Hotel de la Seu d'Urgell, que va descansar aquesta jornada, és quart, a hores d'ara (25 punts). Això sí, el conjunt de la capital de l'Alt Urgell ha jugat dos partits menys que les dues formacions egarenques (11 per 13). D'altra banda, al Municipal de la Devesa de Navàs, un gol de Mariona Sebastià (min 10) va atorgar el vuitè triomf de l'exercici al FC Pirinaica. De forma provisional, les manresanes són terceres a la classificació (27 punts). Per la seva part, el CE Navàs davalla fins a la setena posició. La UE Calaf va golejar el CE Moià al Municipal de les Garrigues (6 a 1). La moianesa Oma Vicente (min 30) va neutralitzar el primer gol de la calafina Gemma Prat (min 28), però Clàudia Roig (min 36) i Gemma Prat (min 39) van donar un còmode avantatge a les amfitriones abans del descans (3 a 1). A la represa, un doblet d'Alba Planell (minuts 46 i 50) i el segon gol materialitzat per Clàudia Roig (min 51) van certificar la golejada. Les de l'Alta Segarra pugen fins al sisè lloc a la classificació (21 punts). Per últim, assenyalar que el CF Capellades va tonar a puntuar en signar unes taules sense gols amb el CFB Montcada. Novena victòria consecutiva d'un CF Castellterçol imparable Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va certificar el novè triomf seguit al camp del CD Borgonyà (0 a 9). El trident ofensiu del conjunt del Moianès es va repartir vuit de les nou anotacions. Jana Nuevo va marcar un pòquer i Júlia Catot i Nora Rosales van materialitzar un doblet cadascuna. Tot i la voracitat golejadora de les davanteres, Maria Fargas va poder fer pujar el momentani 0 a 4 a l'electrònic (min 23). No endebades, Júlia Catot ja és la segona màxima golejadora del grup (17 gols en 8 partits jugats) i Jana Nuevo, la tercera (16 gols en 12 partits jugats). Les castellterçolenques (30 punts) arrabassen la tercera posició al Gerunda FC (29). El conjunt gironí va empatar al terreny de joc de l'OAR Vic (2 a 2). La fitxa tècnica. CE Òdena (Sistema de joc: 4-2-3-1). Lidia Buades; Liliana Gabriela Archuleta, Mireia Toldrà, Miriam Moya, Berta Poch; Denise Cacha Labairu, Nuria Redondo; Najua El Gueriri, Yaiza Angullo, Rocío María Fernández; i Nerea González. També van jugar Èlia Pelejà Follarat i Raquel Morente. CF Martorell. María Montserrat Garcés, Judit Martos, Carla Rodríguez, Marta Valeriano, Aroney González, Ainhoa Alonso, Andrea Arnal, Patricia Fernández, Cristina Gómez, Jasmina Alarcón i Andrea González Martínez. També van jugar Alba A- randa, Núria Bonastre, Alexandra Martín, Andrea Garrido i Andrea González Lebrón. Àrbitre. Hassane Kossiri Siffou (Delegació de l’Anoia). Va excloure per doble targeta groga les martorellenques Ainhoa Alonso (minuts 55 i 74) i Andrea Garrido (minuts 65 i 77). Va amonestar les locals Najua El Gueriri (min 6), Berta Poch (min 49) i Mireia Toldrà (min 88) i les visitants Andrea González Martínez (min 15) i Jasmina Alarcón (min 81), així com al tècnic José Luis Serrato (min 88). Gols. 1-0 Nerea González min 66 i 1-1 Jasmina Alarcón (de penal) min 88. Estadi. Municipal de la Sort.