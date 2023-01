L’exhibició de capacitats defensives que van protagonitzar les jugadores de l’AE Cadí la Seu durant el segon quart del partit que les urgellenques va jugar a la pista de l’Innova-TSN Leganés va decantar un partit decisiu per a ambdues formacions per fonamentar la seva continuïtat a la Lliga Femenina Endesa. Durant aquest segon parcial, les jugadores de Jordi Acero només van concedir una cistella a les amfitriones (6 a 24) i van obrir un marge de 19 punts al marcador que va esdevenir fonamental per aconseguir la vuitena victòria de l’exercici (62 a 84). Les errades inicials de les urgellenques van permetre Vionise Pierre avançar l’Innova-TSN Leganés a l’electrònic (5 a 0). Stephanie Watts, Paula Strautmane (amb dos triples) i Júlia Soler van revertir la situació al minut 5 (6 a 12) i una cistella de tres punts de Laura Peña va ampliar l’avantatge visitant fins els nou (8 a 17). Les madrilenyes van minimitzar-lo abans de finalitzar el primer parcial (20 a 23). L’AE Cadí la Seu només va concedir un triple de Marta Hermida durant un segon quart en què les urgellenques van excel·lir en defensa. En contraposició, l’efectivitat de Laia Raventós i Watts va facilitar a l’equip de Jordi Acero obrir una escletxa de deu punts (20 a 32) que Laia Raventós i Elise Ramette van fer créixer fins els dinou (23 a 42). Aquest marge es va mantenir al descans (26 a 47).

Les amfitriones van reaccionar a l’inici de la represa i amb un parcial d’11 a 4 es van apropar de forma perillosa al minut 25 (37 a 51). Aleshores, els tirs lliures anotats per Bojana Kovacevic, un triple de Laura Peña i la tasca en defensa de Júlia Soler, Georgina Bahí i Montserrat Brotons van sentenciar la confrontació (40 a 65).