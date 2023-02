El Cadí La Seu, liderat per Georgina Bahí (18 punts amb 4 de 7 en triples), es va classificar aquest dimecres per primera vegada per als quarts de final d'una competició europea, en aquest cas en l'Eurocopa femenina i malgrat caure per 77-65 al Flammes Carolo en el duel de tornada.

Les de Jordi Acero van fer bona la renda de 18 punts del partit d'anada i, encara que van perdre contra el Flammes Carolo per 77-65, es van classificar per a enfrontar-se en la següent ronda al Galatasaray turc. A dos minuts per al final perdien per 24 punts encara que dos triples consecutius de Bahí van ser claus per a la reacció final. El guió del primer quart de La Seu d'Urgell es va repetir a Charleville-Mézières. El Flammes Carolo va sotmetre al Cadí La Seu. El parcial d'inici va ser de 9-2 en els primers dos minuts. Jordi Acero, entrenador de les catalanes, va decidir, com en el partit d'anada, donar descans a Laura Peña i Jewel Tunstull. La màxima diferència va ser d'11 punts (21-10) amb dos triples consecutius: un de Tanqueray i un altre de Shay Colley. El partit va finalitzar el primer quart amb un 23-13 en l'electrònic i amb 0 de 5 en triples per a les d'Acer. El parcial de 8-2 va posar contra les cordes la diferència de 18 punts aconseguida en el partit de l'anada. Les de Romuald Yernaux van situar en l'inici del segon quart el 31-15 (+16 per a les franceses). A més va anotar un triple una jugadora poc acostumada a encertar des de l'exterior: Brianna Fraser. Les onze perdudes del Cadí van passar factura a les catalanes i set punts consecutius de Chevaugeon van donar la volta a la diferència de 18 punts de l'anada amb el 38-19 (+19). El primer triple després de vuit intents va arribar per a les catalanes per a deixar el 40-24, i va ser de Júlia Soler. L'encert des de la línia de tir lliure va mantenir amb vida a les de Jordi Acero que van encaixar 47 punts i es van anar al descans amb un 47-31 (+16) al descans. Stephanie Watts va finalitzar el primer i segon quart amb 0 punts, però la base nord-americana del Cadí La Seu va recuperar la inspiració en els vestuaris. Els seus nou punts seguits van maquillar la diferència en l'electrònic fins als 11 punts amb el 54-43. Un parcial de 7-0 amb un triple de Adonis i tres punts seguits de Colley van tancar el tercer quart amb un 61-46 (+15). En l'últim quart, el Flammes Carolo va millorar les seves prestacions i en quatre minuts va aconseguir un +20 (68-48). Els punts de Milic, Fraser i Chevaugeon van ser providencials. Un triple de Ramette va semblar despertar a les de Jordi Acero encara que a tres minuts del final va arribar la màxima diferència per a les franceses amb +24 (77-53). Dos triples consecutius de Georgina Bahí van empatar l'eliminatòria a 1.32 per al final. Les males decisions van condemnar a l'equip local i Watts amb un triple i dos punts de Tunstall van situar el 77-64 a 22.9. A 15 segons del final, un tir lliure de Ramette va sentenciar el partit i l'accés a quarts de final.