Reeixida participació dels atletes del CA Igualada Petromiralles i de l’Avinent CA Manresa en el campionat d’Espanya de cros individual i per seleccions autonòmiques que es va desenvolupar, diumenge, al circuit biscaí de Las Balsas (Ortuella).

El corredor sub-20 del CA Igualada Cesc Boix va requerir 26 minuts i 12 segons per completar el recorregut de 7.620 m. Aquest registre li va permetre signar la setena posició final i ajudar la selecció catalana masculina sub-20 a obtenir el ceptre estatal (25 punts). Els altres atletes del país que van propiciar la consecució del títol van ser Aleix Vives, Gonçalo José Sousa i Oriol Jové.

Per la seva banda, Marina Guerrero (Avinent CA Manresa) va pujar al graó més alt del podi amb Catalunya en la inèdita prova del relleu mixt com a membre d’un quartet que, a més de la banyolina, integraven Laura Rodríguez, Abderrahim Ougra i Artur Bossy. Per últim, Roger Súria (CA Igualada) va travessar la línia d’arribada en 39a posició a la categoria sub-23 masculina. L’agramuntí va recórrer el circuit de 9.500 m en 34 minuts i 23 segons. El combinat català va aconseguir la medalla d’argent (56 punts), rere la selecció de la Comunitat Valenciana (53).