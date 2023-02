El partit de rivalitat intercomarcal que van protagonitzar el CE Òdena i el CF Martorell (1 a 1) es va caracteritzar per la intensitat i determinació que van exhibir ambdues formacions. No endebades, els punts en joc eren transcendents per a tots dos equips per tal d’allunyar-se de les tres places que aboquen al descens de categoria en finalitzar la competició.

Les amfitriones van assumir la iniciativa ofensiva des de l’inici de la confrontació. Tot i això, la fèrria defensa de les visitants només els va permetre generar accions de perill, durant el primer període. Les martorellenques no els van concedir cap ocasió de gol. L’atac del CE Òdena va guanyar fluïdesa a la represa i un magnífic servei va habilitar Nerea González per esmunyir-se entre les centrals visitants i batre la portera Lidia Buades amb una inapel·lable rematada rasa (min 66). Va ser el desè gol de la destre davantera a la lliga. La tensió es va accentuar i l’àrbitre va excloure dues jugadores del CF Martorell per doble amonestació. Malgrat tot, en una jugada aïllada, la formació del Baix Llobregat va forçar un penal que Jasmina Alarcón va materialitzar (min 88). Les taules propicien que el CE Òdena arribi a l’equador del campionat en catorzena posició (16 punts). Les martorellenques són quinzenes (7 punts). El CE Berga i el CF Solsona van disputar un altre atractiu partit de rivalitat intercomarcal al grup 2n (3 a 3). Mar Riu (min 23) va avançar les berguedanes a l’electrònic i la golejadora Ona Rodríguez va ampliar l’avantatge local cinc minuts abans del descans. Ja en el darrer alè del primer període, Cristina Tayeda va minimitzar la diferència (min 45). Aquesta mateixa jugadora va reequilibrar el marcador a la represa (min 58). Queralt Fíguls va completar la remuntada (min 75), però Ona Rodríguez va replicar nou minuts després i va propiciar la igualada definitiva. Per la seva banda, el Club Gimnàstic va segellar un valuós empat al feu del CD Fontsanta-Fatjó C (1 a 1). Gala Corbacho (min 44) va neutralitzar de seguida el gol marcat per la manresana Andrea Sánchez (min 37). El CF Solsona tanca la primera volta de la lliga en el catorzè lloc (19 punts). Rere les solsonines, trobem el CE Berga (17) i el Club Gimnàstic (16). L’empat sense gols entre el FC Montmajor i la UD Can Trias i la victòria assolida pel FC Pirinaica al terreny de joc del CE Navàs (0 a 1) van ser els resultats més destacats de la disputa de la 14a jornada de lliga al grup 2n de la Segona Divisió Femenina. Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va certificar la novena victòria consecutiva al camp del CD Borgonyà (0 a 9). Les castellterçolenques (30 punts) arrabassen la tercera posició al Gerunda FC (29).