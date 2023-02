L'Igualada Rigat ja és el tercer equip més golejador de la lliga després de remuntar contra el Vilafranca

Alguns dels partits de l'Igualada Rigat en l'actual edició de la Parlem OK Lliga s'estan convertint en un espectacle. És cert que dimecres a la nit, el conjunt de Cesc Fernández tenia davant el cuer destacadíssim, un Vilafranca Capital del Vi que només ha sumat un punt de 48 possibles en tota la temporada. Però també ho és que la remuntada que va finalitzar amb el 7-5 definitiu va ser espectacular i de les que fan gaudir una afició que s'ho passa bé amb un conjunt rejovenit i amb molts elements del planter.

Així, el partit contra l'equip de l'Alt Penedès va ser complicat. Va arrencar amb un 0-3 en contra i l'equip perdia per 2-5 quan ja s'havien disputat vuit minuts de la represa. A partir d'aquí, però, un parcial de 5-0 en un duel en què van anotar fins a cinc jugadors diferents, amb doblet de Mats Zilken i de Gerard Riba. Aquest darrer, a més, se situa entre els deu màxims golejadors de la competició, amb un total de 16 anotacions en 14 partits. I no només anota de falta directa o de penal, les seves especialitats, sinó en jugades sovint espectaculars.

Gols a tot arreu

I és que l'Igualada Rigat té el millor i el pitjor de la joventut. Ara mateix és el tercer equip dels catorze de la lliga que ha anotat més gols, un total de 64, empatat amb el Noia. Només els 69 del Deportivo Liceo i els 94 de l'intractable Barça el superen. Això l'ajuda a ser sisè de la lliga, amb set punts de marge en les posicions de play-off, i l'han permès classificar-se per a la fase final de la Copa.

Per contra, amb els 62 que ha rebut només és la quarta millor defensa del campionat. I això no ve donat perquè les actuacions de Guillem Torrents siguin dolentes, sinó més aviat pr l'alegria amb la qual juga la formació anoienca, que sovint pateix poc per deixar desguarnida la defensa. Que el Vilafranca, que només havia fet 23 gols en 15 partits, te'n faci cinc a casa, no és una bona notícia.

De tota manera, l'aposta del club és clara i l'afició hi està d'acord. Les Comes està vivint bons ambients enguany i espectacles destacables, com el de l'últim partit o el de fa unes setmanes davant de l'Alcoi. A més, l'equip té un peu i tres quarts de l'altre als quarts de final de la World Skate Europe Cup, un objectiu que motiva molt i que pot donar una altra alegria a un equip jove i intens.