El FC Barcelona va segellar al feu del Reial Betis el setzè triomf a la lliga (1 a 2) i va tancar la primera volta del campionat amb 50 punts. En aquesta primera fase de la competició els blaugrana, que només han encaixat set gols, han cedit dos empats i una derrota als seus oponents.

Xavi Hernández va optar per jugar amb dos mig centres a l’estadi Benito Villamarín, és a dir, amb una estructura d’equip prudent (4-4-2). El Barça va assumir la iniciativa ofensiva des de l’inici de la confrontació i quasi va monopolitzar la possessió durant els primers dotze minuts de joc davant un Reial Betis que es parapetava a la seva parcel·la defensiva i que buscava, una vegada rere l’altra, deixar en fora de joc els davanters blaugrana. Aquesta opció tàctica va invalidar una perillosa incursió de Raphinha culminada amb una rematada que va aturar Rui Silva (min 2). Sis minuts després, Germán Pezzela va blocar el xut de Lewandowski. El Reial Betis va replicar tot seguit. Borja Iglesias va desbordar la defensa del Barça com a interior esquerre i va habilitar amb una passada amb l’empenya Luiz Henrique per rematar en bona disposició. Alejandro Balde va desviar la pilota a córner (min 10). Els verd-i-blancs van ser més agosarats des d’aleshores i van maldar per jugar la pilota amb criteri quan la tenien. Una magnífica assistència de Raphinha va habilitar Pedri per penetrar en diagonal des de la frontal de l’àrea de penal del Reial Betis. L’interior es va desfer d’un defensa amb classe però Rui Silva li va manllevar l’esfèrica dels peus (min 18). En els últims 25 minuts del primer acte, el Barça només va trobar el servei definitiu dues vegades, però tant Raphinha (min 33) com Pedri (min 37) havien caigut en el parany tàctic del fora de joc.

El Barça va sotmetre el Reial Betis a una allau de joc ofensiu durant els primer vuit minuts de la represa i una penetració d’Alejandro Balde com a extrem esquerre va permetre Pedri armar un perillós xut amb el peu esquerre que va obligar Rui Silva a lluir-se (min 48). Els jugadors de Manuel Luis Pelegrini van equilibrar el joc durant un breu interval, del minut 53 al 61, i Ter Stegen va blocar sense dificultats la rematada creuada de Nabil Fekir (min 56). Just després que el tècnic dels verd-i-blancs fes les primeres substitucions, la vivesa de Frenkie de Jong va fonamentar la victòria blaugrana. El neerlandès va servir amb rapidesa una falta comesa per Aitor Ruibal a Gavi. Alejandro Balde va penetrar com a extrem esquerre i Raphinha va rematar a gol la seva precisa centrada al segon pal (min 65). Luiz Felipe va blocar el xut de Robert Lewandowski després d’una magnífica incursió de Sergio Busquets pel bell mig de l’àrea (min 73). Set minuts després, el golejador polonès va aprofitar la pilota tocada amb el cap per Ronald Araújo, arran d’un córner, per guanyar la posició a Germán Pezzela i afusellar Rui Silva (min 80). El gol en pròpia porteria de Koundé (min 85) va rearmar els amfitrions, però l’única jugada d’atac remarcable que van generar va ser una centrada de Sergio Canales que va refusar amb el cap Sergio Busquets (min 88).