El Berga va aconseguir un valuós punt a casa contra el líder de la categoria, el Castellar (2-2) i va tenir un penal al minut 92 per guanyar el matx, que va ser aturat pel porter vallesà. Els visitants van acabar amb vuit jugadors i amb protestes a l'arbitratge.

El partit va començar igualat, però els visitants van fer gala de la condició de líders per crear les primeres ocasions del partit. Malgrat ja jugar amb deu des dels vint minuts, López va avançar al Castellar en una acció individual. El Berga no es va rendir i va seguir lluitant i, en una ocasió ben treballada, Urgelés va fer l'empat abans del descans.

Al segon temps, els berguedans van fer un pas endavant i el partit es va trobar en un estat d'igualtat màxima, amb moltes faltes al mig del camp i ocasions de poc perill ben rebutjades pels porters fins que, en una recuperació ràpida amb una possible falta, altre cop López va tornar a avançar al Castellar plantant-se sol davant del porter.

El Berga va seguir remant i, en una internada a l'àrea rival, l'àrbitre va assenyalar penal pels locals, que va transformar Ramon Artigas. El Castellar va introduir canvis per recuperar els tres punts però, al minut 92, els vallesans van tornar a fer un clar penal que va provocar la segona expulsió per doble groga, la tercera vermella per protestar i la expulsió del segon entrenador dels visitants. Ramon Artigas va xutar a la dreta del porter, la banda contrària on havia marcat el primer penal, però el porter no es va deixar sorprendre i va rebutjar la pena màxima.