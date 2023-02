Al Barça se li està posant cara de campió. Enfront d’un Madrid perdut en debats absurds i resultats pèssims, l’equip que dirigeix Xavi ja té vuit punts de marge sobre el rival blanc després de derrotar el Sevilla per 3-0 en un duel, anit al Camp Nou, que va servir, a més, per reivindicar Raphinha, que va intervenir en els tres gols firmant un gol i una assistència. A l’espera de l’eliminatòria amb el Manchester United a l’Europa League, la reconstrucció s’està duent a terme amb una actuació pletòrica al campionat domèstic. Diumenge vinent, el Vila-real, tornarà a posar a prova els blaugrana.

La derrota blanca al camp del Mallorca a mitja tarda demandava del Barça un cop de puny sobre la taula en forma de posada en escena d’equip que vol tornar a ser gran. Calia, des del primer minut, deixar-li clar al Sevilla que no era el millor dia per visitar el Camp Nou. Els blaugrana van tenir la pilota, el domini, la possessió, però va faltar ímpetu, capacitat per debordar, la màgia de Pedri. I van sobrar la lesió de Busquets i les aturades de Bono.

Xavi va sortir amb l’equip de gala fetes les excepcions de l’entrada de Raphinha en el lloc del lesionat Dembelé i de Jordi Alba en el lateral esquerre. L’esquema tàctica, de nou, va ser el 4-4-2 amb Gavi de fals extrem esquerre. En el minut 4, però, Busquets es va torçar el turmell en una pugna amb En-Nesyri, va entrar Kessie, De Jong es va fixar en la posició de migcentre i el Barça va trigar una estona a redefinir-se.

I tot i això, Lewandowski va tenir dues bones ocasions que va avortar Bono, sobretot un xut sec, potent, que el porter marroquí va enviar a córner, i Araújo va rematar de cap enviant la pilota fora per ben poc. Poc bagatge per un equip obligat a no desaprofitar l’oportunitat d’agafar un marge de vuit punts en el liderat.

En el segon temps, Pedri va fer un pas enrere tàctic per tal que l’equip fes un pas endavant. El joc local va pujar una marxa i l’intent de Sampaoli de revitalitzar el Sevilla, donant entrada a Lamela i Bryan Gil als extrems, ni es va notar. En plena ofensiva sobre la porteria de Bono, Christensen va centrar a l’àrea, Raphinha va passar a Kessie i l’ivorià es va treure del barret una magnífica assistència a Alba que va trencar la defensa i va batre el porter del Sevilla amb un xut creaut.

Com a la primera part, el Barça dominava i el Sevilla es mostrava incapaç de crear perill, malgrat que va reaccionar tímidament al gol barcelonista. Un xut fluix i desviat de Gueye al primer temps va ser l’escàs bagatge d’un equip que fins fa ben poc figurava entre els grans de la lliga.

El partit va quedar vist per sentència en el minut 70 quan l’infatigable Gavi va rematar, sol al segon pal, una centrada rasa de Raphinha a la que Lewandowski no va arribar. Amb el Camp Nou eufòric i saltant al ritme del càntic «Madridista, qui no boti!», el brasiler va entrar pel centre de l’àrea per empènyer al fons de la porteria una centrada d’Alba, un altre dels protagonistes de la nit.

Tres punts més en una d’aquelles nits en les que no es podia fallar. L’ombra del disgust de l’eliminació a la Champions es va difuminant ofegada per l’alegria d’una lliga que cada jornada que passa sembla més blau-grana.