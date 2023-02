L'Avià es va veure sorprès per un gran partit del Fruitosenc i va firmar un empat (3-3) que té un regust agredolç pels dos equips i que permet a la Penya Barcelonista Anguera endur-se el liderat en solitari, dos punts per sobre dels del Berguedà.

Els locals es van avançar al primer minut de joc, obra de Vázquez, i tot feia pensar que el partit seria pels colíders, però el Fruitosenc no es va rendir i va començar a tenir la possesió i generar ocasions. En una d'aquestes, els avianesos van fer un penal que Nasi Sala va transformar per posar l'empat.

La igualtat va ser màxima i, abans del descans, cada equip va fer un gol més: l'Avià va avançar-se amb al Baitar, i els de Sant Fruitós van respondre amb Ribera quatre minuts més tard.

Al segon temps, el Fruitosenc va créixer i va tenir la possessió, però un altre gol de Vázquez posava contra les cordes al conjunt de Francis Herrero que, com en els dos gols anteriors, no es va rendir, i va tornar a empatar el matx per tercer cop amb gol de Gustems.

Els santfruitosencs van tenir més ocasions per endur-se la victòria, però, tot i la expulsió del local Soler al temps de descompte, el resultat va acabar amb taules.