Manresa CBF i Càmping Bianya Roser disputaven al Congost el duel que enfrontava les dues màximes aspirants a guanyar la Copa Catalana d'enguany. Les manresanes van plantar cara a les barcelonines, tot i que les visitants es van acabar imposant per 50-65, aconseguint també emportar-se l'average particular davant les bagenques.

Les jugadores locals van començar el partit amb intensitat i van tancar un primer parcial de 9-0 que les visitants només podien trencar des dels 4,60, que acostava a les líders. El domini del rebot visitant va començar a ser notori a les acabales del primer període, moment en què les barcelonines van aprofitar per tancar el primer quart per davant al marcador (13-14).

La comoditat manresana per a trobar llançaments alliberats i l'encert per a materialitzar aquestes situacions, van permetre a les locals tornar a prendre el rumb del partit i recuperar el lideratge amb avantatges de fins a 7 punts. Tot i això, la història es va repetir, i les visitants van reaccionar a l'envestida bagenca i quan tot just faltaven dos minuts per arribar al descans, el resultat es va tornar a ajustar (32-32).

A la represa, les líders van agafar per primera vegada un avantatge significatiu al marcador amb un parcial de 0-12. Les barcelonines es trobaven còmodes, ja que podien dominar el rebot i treien molts avantatges mitjançant el bloqueig directe. Les de la capital del Bages, per contra, no tenien encert de cara a cistella i no eren capaces de contestar al parcial visitant. A més, l'acumulació de faltes en jugadores locals importants va accentuar l'avantatge de les barcelonines, que al final del tercer quart dominaven per 42-54.

Al període final, les locals van intentar ajustar de nou el resultat, però la solidesa visitant impedia que els intents bagencs fossin fructífers. Una circumstància que posava de manifest la superioritat de l'actual líder de la competició, que va tancar el partit amb un avantatge de 15 punts (50-65).