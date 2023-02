El Madrid segueix patint molt a la lliga i va perdre al camp d’un Mallorca molt motivat en un duel dur i que va tenir els xocs entre els jugadors locals i Vinícius com a protagonistes. Els locals es van avançar aviat, amb una centrada de Jaume Costa que va rematar en pròpia porta per damunt de Lunin, que havia suplert un Courtois lesionat en l’escalfament. La resta de partit va ser de domini infructuós dels blancs, que fins i tot van fallar un penal comès per Rajkovic sobre Vinícius. Asensio, format al Mallorca, va veure com el porter serbi li aturava el tir. El setge final dels blancs va ser del tot infructuós.