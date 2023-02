Cap de setmana molt propici per al Bàsquet Manresa júnior, que va sumar dues victòries, una divendres i una altra diumenge, que el fan escalar a la segona posició de la classificació, tenint en compte que el Joventut, que es manté invicte, no ha disputat el seu partit d’aquest cap de setmana. Els manresans van guanyar primer, en el partit ajornat de la primera etapa de la segona fase, el CB Tarragona per 98-60, i ahir van fer el mateix amb el Mataró per 82-58.

En aquest darrer partit, els manresans ja van aconseguir una distància apreciable en el primer període, amb tres triples inicials de Torreblanca i dos d’Aleix López que van obrir distància. Un altre de Gaspa en els darrers segons va deixar vuit punts de renda que encara es van incrementar més en el segon parcial, amb un resultat de 22-8 gràcies a la bona defensa de l’equip i al joc coral en atac. Amb una distància de 22 punts, la segona meitat va ser més relaxada per assegurar un triomf fàcil. Ni 48 hores abans, els manresans també havien passat per damunt del CB Tarragona en un partit que també van enllestir aviat, que guanyaven per 50-30 al descans i en el qual es van acabar imposant per un diàfan 98-60. En aquest enfrontament van destacar els 25 punts de Paul Ater Maker Bol, imparable pels tarragonins, ben secundat pels 16 de Gaspa i els 11 de Coulibaly.