El Carplus Fuenlabrada es quedarà almenys una setmana més acompanyant el Baxi Manresa al capdavall de la classificació de la Lliga Endesa. El conjunt d’Òscar Quintana va ser clarament derrotat (83-71) per una altra de les formacions que s’està jugant la seva continuïtat a la Lliga Endesa, un Covirán Granada que feia deu partits que no guanyava i que ara queda tres victòries per damunt de la davallada a la LEB Or.

Els granadins van trencar el partit al segon període, amb un parcial de 23-11 impulsat pel jugador cedit pel Barça Michael Caicedo, que va anotar tots els seus 15 punts en aquest període de temps i sense errada. Al descans, el Fuenlabrada ja perdia per 49-32, però tot i això va tornar al partit i es va arribar a situar a cinc punts en el darrer parcial (68-63). Però aleshores, un parell de bàsquets de Moore, un de Renfroe i un triple de Lluís Costa van acabar de decantar el resultat. Ara mateix, el Baxi i el Fuenlabrada, que s’enfrontaran en el proper partit dels manresans en aquesta competició, el 4 de març al Congost, estan empatats a tres victòries. El Betis, que dissabte va superar l’UCAM Múrcia per 84-71, en té quatre i el Casademont Saragossa, que ahir no va tenir res a fer a la pista del Baskonia (91-79), en té cinc. El Granada queda amb sis, a una del Girona, que en aquesta jornada també va caure derrotat per 92-70 pel Breogán. Els gironins, que no van poder comptar amb Marc Gasol, vencien per 33-39 al descans, però es van enfonsar principalment en el darrer parcial, en què van rebre 28 punts. Ethan Happ, amb 20 punts, va ser el millor dels locals i Quino Colom, Miletic i Sorolla en van anotar deu per als visitants. Els grans superen duels difícils En la zona alta de la classificació, el Madrid i el Barça continuen manant, amb el Baskonia a un sol triomf de distància. Particularment complicada va ser la victòria dels blaugrana, que van vèncer el València per 81-75 després d’haver anat molts minuts darrere en el marcador. Amb 76-75, Abrines va recuperar una pilota i va anotar un triple espectacular que va decantar el duel. Abans, els 19 punts de Laprovittola havien estat determinants. Per la banda visitant, va destacar Jasiel Rivero, amb 18. Més còmode va ser el partit del líder, el Reial Madrid, que va derrotar el Lenovo Tenerife per 88-77 en un duel que ja guanyava per catorze punts (50-36) a la mitja part. De la jornada, també, el debut d’un segon de Fallou Diang, exjugador de la base del Manresa i del CB Navàs Viscola.