La boxejadora australiana Skye Nicolson va guanyar dissabte la catalana Tania Álvarez, de Sant Esteve Sesrovires, als punts i per decisió unànime en el combat que va tenir lloc al Teatre Hulu del Madison Square Garden de Nova York. D'aquesta manera, Nicolson va obtenir el cinturó de plata del pes ploma del Consell Mundial de Boxa.

Les qualificacions a les targetes que van donar el triomf a Nicolson van ser 98-92, 97-93 i 100-90. L'australiana té un récord de sis triomfs i cap derrota en la seva trajectòria professional, mentre que Álvarez, la primera espanyola en boxejar en un escenari tant emblemàtic com el Madison, ostenta un balanç de set triomfs (un per la via ràpida) i una derrota.

L'esportista del Baix Llobregat va arrencar el combat mostrant-se agressiva. Amb el volat d'esquerre com la seva principal arma, l'australiana, desconcertada, va recórrer a l'amarratge per controlar cada envestida.

A partir del segon assalt, Nicolson va connectar cops de dreta podersosos, però Álvarez no va retrocedir, va intentar l'intercanvi de cops. Tot i això, la força i la porteria de la boxejadora nascuda a Meadowbrook, Austràlia, van acabar danyant l'ull dret de la seva rival en el quart assalt.

En el cinquè, la Tània va intentar de nou l'intercanvi de cops, però Nicolson la va rebre amb combinacions que van maltractar encara més el rostre de la catalana. L'australiana va reiterar amb volats de dreta que van penetrar davant la deficient defensa de la seva oponent, i va completar l'atac amb ganxos que van entrar a plaer en les zones toves d'Álvarez, que es va mostrar valenta i no va retrocedir.

Dominadora de la situació, Nicolson es va mantenir a una distància segura de l'espanyola en el setè. Va marcar un cop i un altre amb el jab al rostre i va esquivar els embats amb un bon joc de cintura. Malgrat la superioritat de Skye, la púgil de sesrovirenca no va deixar d'anar al combat amb decisió. Amb la guàrdia descomposta, va atacar amb cops de dreta el cos de la rival, tot i que amb poca punteria. No obstant això, Álvarez va aconseguir que Nicolson mostrés un cert cansament en el vuitè i novè rounds.

Conscient que les targetes estaven al seu favor, l'australiana va controlar l'agressivitat de la seva oponent amb agafades contínues contra les cordes. Tània va intentar, amb volats de dreta, el cop que li donés la victòria, però com va succeir al llarg del combat, la falta de punteria li va passar factura i va carregar amb la derrota.