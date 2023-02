Tercer empat en les últimes quatre jornades d’una UD San Mauro que manté el sisè lloc a la taula classificatòria i que es troba a només dos punts de la cinquena posició, la quarta i última que atorga l’ascens directe a la futura Superlliga Catalana. Els mauristes van empatar sense gols un duel trepidant i intens contra el setè, el filial del CE Sabadell B.

La formació entrenada per Jesús Milán va afrontar el matx amb nombroses baixes (Antonio Prieto, Cristian Castaño, Xavi Pujó, Bernat Benito, Martí Lliró i Èric Compte Copoví) i no va poder oferir a la seva afició la millor versió durant el primer període de l’enfrontament.

Els amfitrions tenien dificultats per combinar amb fluïdesa contra un oponent que va palesar la qualitat dels seus joves futbolistes i que va encarar el duel amb una estructura d’equip ambiciosa (3-4-3). Lògicament, aquest escenari va propiciar que els arlequinats generessin les millors ocasions de gol d’aquest primer acte. El porter vilanoví Romans Carrillo es va haver de lluir per conjurar l’enverinada rematada de José Enrique Carrasco; una centrada lateral va habilitar Vladyslav Kopotun per armar un xut des d’una immillorable posició que es va perdre fora. Finalment, un segon servei envers el destre davanter arlequinat, més difícil de rematar per Kopotun, tampoc va qüestionar la integritat de la porteria maurista. Franco Nantez va protagonitzar les millors accions ofensives del conjunt montbuienc.

Jesús Milán va transmetre als seus futbolistes la necessitat d’incrementar la intensitat tant en les accions ofensives com en les defensives i va ajustar l’entramat defensiu dels locals. Les correccions van propiciar la millora de les prestacions de la UD San Mauro. Els amfitrions van assumir la iniciativa ofensiva a la represa i van tenir tres ocasions per adquirir avantatge a l’electrònic. Una gardela de Josep Navarro va obligar el porter Sebastien Koula Tou a exhibir qualitats; un xut sense angle de Franco va sortir ben a prop del pal i un defensa arlequinat va impedir que la rematada a boca de canó d’Álex Rivero determinés la victòria maurista.