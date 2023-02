El Grup Via CB Artés va caure en un final de partit molt igualat davant del Club Natació Terrassa per 63-58. Els artesencs es van saber recuperar l’avantatge que havien perdut a la primera meitat de partit, però un inici d’últim període fulgurant per part dels locals va deixar sense premi de la victòria als bagencs. Els de la Catalunya central rebran aquest cap de setmana l’Ipsi, un rival directe.