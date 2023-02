El Terra Endins CB Vilatorrada es va veure superat amb claredat per un SD Espanyol que es va mostrar especialment encertat des de més enllà dels 6,75. Els locals van arribar a situar-se un punt per sobre a la meitat del segon quart, però la superioritat física perica va ser massa per als santjoanencs. El Vilatorrada se situa a la desena posició de la classificació i aquesta setmana s’enfrontarà al líder del grup, l’Alpicat.