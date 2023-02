Una victòria per 0-2 al camp del Terrassa va segellar el camí del CF Igualada per la primera fase de la Preferent femenina i, el darrer cap de setmana d’aquest mes de febrer, les jugadores de Víctor Torrijos iniciaran el recorregut per tornar a la Primera Divisió Nacional. Amb gols de Ribas i Serracanta, el conjunt anoienc va certificar la primera posició final del subgrup 1.A, empatat a punts amb l’AEM però amb millor average.

Guanyar a l’Olímpic de Terrassa no només permetia acabar primer l’Igualada, també tenia la virtut de marcar distància amb un dels rivals que passen a la fase d’ascens. La primera part va ser molt igualada i les defenses s’imposaven als atacs (0-0 al descans). En el segon temps, les blaves van fer el seu millor joc i dos grans gols de Laura Ribas (minut 48) i Mar Serracanta (57) van dictar sentència. Els quatre primers classificats de cadascun dels dos subgrups de la Preferent catalana disputaran ara la fase d’ascens, que recompensarà el campió amb l’ascens a la Primera Divisió Nacional. Arreu de l’estat, hi ha en joc vint places per pujar, una per cada fase autonòmica. Les altres quatre són per equilibrar el grup canari i, si en queda encara alguna per definir, la federació decidirà els criteris al final de la competició. CLASSIFICACIONS FINALS DE PREFERENT FEMENÍ Subgrup 1-A CF Igualada.............37 AEM Lleida..............37 Sant Cugat FC.........34 F. Terrassa 1906......28 Subgrup 1-B UE Porqueres..........46 PBB La Roca...........35 FC Girona................34 Cerdanyola V..........33