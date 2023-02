Vitor Roque és el nom del jugador brasiler que el Barça creu que es convertirà en un dels referents del futbol del futur. Té un estil que, clarament recorda al de l'exjugador del FC Barcelona Luis Suárez, un jugador d'àrea que remata les pilotes que li arriben, però que també pot repartir joc si la situació ho requereix.

El club blaugrana ja hauria contactat amb dos dels representants del seu actual club, el Furacao, fent una clara i evident declaració d'intencions. Creuen que anar de cara i establir les bases de les negociacions és una part clau per poder aconseguir un acord favorable.

En l'àmbit esportiu, volen que ocupi el lloc que va deixar lliure Memphis Depay amb el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid com a segon davanter, i que pugui ser guiat per un dels millors artillers de l'última dècada com és Robert Lewandowski. Sent així un plus al seu desenvolupament esportiu, que actualment ja és excepcional, sumant 6 gols en 6 partits en la copa sudamericana sub-20, on apunta a MVP de la competició.

És un jugador amb els peus a terra i que creu en el treball dur i la professionalitat, tal com el seu ídol Cristiano Ronaldo, que no ho és per la seva vinculació madridista, sinó per la seva espectacular ètica de treball.