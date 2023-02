La berguedana Judit Pujols, campiona del món sub-17 amb la selecció espanyola, s'estrenarà amb el combinat sub-19 aquest mes de febrer en el Torneig de La Nucía (Alacant). La seleccionadora Sonia Bermúdez ha convocat la futbolista blaugrana, que complirà la majoria d'edat el proper dia 25 i milita actualment en el filial del Barça que lidera la Primera Federació, la segona categoria en la jerarquia del futbol femení estatal.

Espanya jugarà el 16 de febrer contra Suècia, el dia 18 davant França i el 21 amb Països Baixos. A més de Pujols, a la llista de 24 convocades hi ha les també barcelonistes Meritxell Font, Martina Fernández, Júlia Bartel i Ona Baradad, així com la catalana de l'Alabès Esther Laborde.

La resta de convocades són: Sara Ortega, Maite Zubieta i Jone Amezaga (Athletic Club), Andrea Medina i Lucía Moral (Atlètic de Madrid), Ornella Vignola (Alabès), Andrea Tarazona, Érika González i Estela Carbonell (Llevant), Sandra Villafañe i Marina Rivas (Madrid CFF), Sofia Fuente, Olaya Enrique, Sara Martín, Beatriz Vélez i Carla Camacho (Real Madrid) i Irene Miguélez (Vila-real).

Pujols va conquerir l'any passat el títol en el Mundial sub-17, així com la plata en l'Europeu de la mateixa categoria. Jonathan Giráldez la va convocar per fer la pretemporada amb el primer equip del Barça. El passat mes de novembre, el CE Berga, el club on va començar a jugar, li va retre un homenatge pels èxits assolits i la seva lluïda, tot i que encara breu, trajectòria.