Després del meritori empat sense gols segellat contra la UD Can Trias de Terrassa, el FC Montmajor va vèncer al feu del CE Moià (1 a 5) tot i la ferma oposició i el bon joc exhibit per les amfitriones durant el primer període de la confrontació. Les jugadores del Club Esportiu Moià van gosar dificultar la generació de joc ofensiu al conjunt montmajorenc amb una pressió que començava a la parcel·la defensiva del sisè classificat. La iniciativa tàctica de les moianeses i l'amplitud del seu terreny de joc van incomodar les berguedanes durant la primera meitat. No obstant això, de forma progressiva, les jugadores de Marc Canturri van imposar el seu domini al centre del camp. La primera gran ocasió de gol va correspondre a les visitants. Una jugada trenada per Anna Barbé i Martina Vilà va facilitar la incursió com a extrem dreta de la golejadora fins a la mateixa línia de fons. La seva intencionada centrada enrere va habilitar Maria Montanyà per engaltar, al primer toc, una inapel·lable rematada rasa que es va estavellar a la base del pal esquerre de la porteria defensada per Clàudia Robles.

En contraposició, el CE Moià va materialitzar la seva primera oportunitat. Un servei de cantonada servit amb tensió envers el segon pal i la imperdonable errada en el marcatge de les defenses berguedanes van propiciar la rematada de cap a gol de la central Júlia Monsech (min 17). Dos minuts després, una pilota perduda a la zona de creació per les migcampistes del FC Montmajor va donar a l'interior esquerra moianesa Júlia Seguer la possibilitat d'incrementar l'avantatge del seu equip. Júlia Seguer va encarar en solitari la portera berguedana i Júlia Vilalta va exhibir habilitats per refusar el seu enverinat xut amb els peus.

Martina Vilà va reequilibrar el marcador a continuació. La mig centre Sofia Rodríguez va servir amb mestria una falta situada ben a prop del bell mig del terreny de joc i, així, va assistir Martina Vilà. La golejadora va sorprendre la defensa moianesa amb una encertada desmarcada en diagonal i va marcar el gol de l'empat amb una rematada de cap mortífera (min 26). El FC Montmajor va culminar la remuntada abans del descans. Una pilota recuperada al centre del camp va afavorir la ràpida transició ofensiva armada per les visitants. Maria Montanyà va servir la pilota a Martina Vilà i la motmajorenca va etzibar una canonada creuada indeturable que va esdevenir gol per la mateixa creueta (min 43).

Marc Canturri va modificar l'estructura del seu equip a la represa (4-2-3-1) i va rellevar quatre futbolistes per incidir en la capacitat competitiva de les berguedanes. Les visitants van incrementar el grau d'intensitat del seu joc i Martina Vilà, amb el seu tercer gol, va sentenciar la confrontació (min 60). Rocío Herrerías va assistir hàbilment la davantera per tal que materialitzés l'1 a 3 amb un xut creuat per alt, ara però, engaltat al primer pal. Rocío Herrerías va aprofitar un refús defensiu per encarar Clàudia Robles i marcar el quart gol de les montmajorenques (min 75). Cinc minuts després, un penal comès sobre Herrerías va permetre Sofia Rodríguez arrodonir la golejada i establir el marcador definitiu (1 a 5). La mig centre va completar una gran actuació que ratifica la maduresa futbolística d'una jugadora que destaca per la seva joventut.

La victòria a Moià, conjuntament amb la resolució del Comitè de Competició que atorga el triomf al FC Montmajor (3 a 0) en el duel corresponent a l'onzena jornada que va enfrontar les berguedanes i l'ENFAF Andorra B (1 a 4), per alineació indeguda de l'equip del Principat, permet al conjunt del Berguedà afermar-se a la sisena plaça (25 punts) i competir per assolir la quarta posició final amb el FC Pirinaica i l'Olímpic Can Fatjó.

Novena victòria a la lliga del FC Pirinaica

Les manresanes van signar el novè triomf al grup 2n de la Segona Divisió Femenina al Municipal de Mion-Puigberenguer en superar una competitiva UD Calaf (2 a 1). Les vermelles van adquirir avantatge mitjançant Marina Vilardell (min 32), però cinc minuts després, va replicar la calafina Laura Sererols. Als tretze minuts de la represa, la portera Sheila Artigas va marcar el definitiu gol de la victòria per a les locals en transformar, amb mestria, un servei de falta des de la frontal de l'àrea de penal visitant. Per la seva banda, el CE Navàs va perdre al camp de l'Olímpic Can Fatjó (4 a 2) tot i avançar-se al marcador amb un gol de Marina Saladich (min 24). Eva Espelt, de penal, va establir el provisional 3 a 2 (min 61). Així doncs, el FC Pirinaica és quart a la taula classificatòria (30 punts), seguit pel conjunt rubinenc (28). La UD Calaf ocupa la setena posició (21 punts) i el CE Navàs, la vuitena (20).

Doble triomf del FC Pirineus Starc Hotel

El FC Pirineus de la Seu d'Urgell va haver de jugar dos partits, aquest darrer cap de setmana. Les jugadores dirigides per Jordi Pujol van signar dues victòries que situen les urgellenques terceres a la classificació (31 punts), això sí, amb un partit jugat menys que el líder i el segon classificat, el Jàbac i Terrassa (34) i la UD Can Trias (33). El Jàbac i Terrassa va golejar el CD Badia (12 a 0) i la UD Can Trias es va imposar al CF Capellades (3 a 0).

Pel que fa al FC Pirineus Starc Hotel, dissabte, en partit endarrerit corresponent a la 13a jornada, l'equip de la capital de l'Alt Urgell es va imposar a l'ENFAF Andorra B per un mínim 4 a 3. Les andorranes Cristina González (min 25), de penal, i Laia Moreno (min 56) van neutralitzar els avantatges que Beatriz de Oleza (min 18) i Nourel Houda (min 54), també de penal, havien atorgat a les amfitriones. Queralt Llompart (min 75) i Meritxell Rozas, en transformar la tercera pena màxima assenyalada en el decurs de la confrontació (min 80), van sentenciar el guanyador. Diumenge, un doblet de Queralt Llompart (minuts 39 i 54) va possibilitar la victòria del FC Pirineus Starc Hotel al terreny de joc del CFB Montcada (0 a 2).

Desena victòria consecutiva del CF Castellterçol al grup 6è

El CF Castellterçol va segellar el desè triomf seguit, el setè per golejada, en sotmetre el CF Voltregà (10 a 2). La gran protagonista de l'ampli marcador va ser, aquesta vegada, Nora Rosales, autora d'un repòquer (minuts 06, 22, 52, 55 i 83). Jana Nuevo va signar un doblet (minuts 07 i 74). El conjunt del Moianès manté la tercera posició a la taula classificatòria (33 punts), és a dir, només un punt separa les castellterçolenques del segon, la UE l'Estartit (34). La Fundació UE Olot lidera el grup amb 42 punts.

Transcendents igualades del CE Berga i del Club Gimnàstic a la Primera Femenina

Els empats a domicili aconseguits pel Club Gimnàstic de Manresa i pel Club Esportiu Berga van ser els resultats més valuosos obtinguts pels equips de l'àmbit informatiu de Regió7 a la 18a jornada de la Primera Divisió Femenina. Les berguedanes van ratificar que han adquirit el nivell necessari per ser competitives a la categoria i van puntuar per quarta setmana consecutiva (una victòria i tres empats). Dos gols d'Ona Rodríguez (minuts 7 i 47) van fer somiar amb un hipotètica victòria al feu de la UD Cassà. Les gironines Mariona Viera (min 65) i Sofía Alejandra Hernández (min 68) van reequilibrar el marcador (2 a 2). Ja en el temps de recuperació del segon període, Mar Riu va tornar a avançar les blanc-i-vermelles a l'electrònic. Malauradament, Mariona Viera encara va poder establir les taules definitives (3 a 3).

El Club Gimnàstic de Manresa va sumar un empat sese gols al feu de la Fundació UE Vic. Per últim, el CF Solsona va cedir contra el CD Can Parellada (1 a 3) tot i que Aina Pla (min 32) va donar avantatge a les escapulades. Així doncs, a hores d'ara, el CF Solsona és catorzè a la taula classificatòria del grup 2n (19 punts). Rere seu, trobem el CE Berga (18) i el Club Gimnàstic de Manresa (17). Les manresanes no aconsegueixen abandonar la setzena posició, la darrera i última que aboca al descens de categoria.

Tant el CE Òdena com el CF Martorell van perdre al grup 1r. Les anoienques van cedir una derrota al Municipal de la Sort contra El Morell CD (2 a 5) que no empitjora de forma significativa la seva situació classificatòria. En contraposició, la derrota encaixada per les blanc-i-vermelles al terreny de joc de l'AE Sant Vicenç (3 a 1) les situa entre els tres equips que perdrien la categoria en finalitzar la lliga. El CF Martorell només ha sumat 7 punts en divuit partits (una victòria, quatre empats i tretze derrotes).

La fitxa tècnica.

CE Moià (Sistema de joc: 4-4-2). Clàudia Robles; Xènia Arisa, Joana García de Mendoza, Júlia Monsech, Oma Vicente; Susana Barbancho, Núria Arisa, Ruth Herrero, Júlia Seguer; Laia Herrero i Laura Moral. També va jugar Carla Franch.

FC Montmajor (Sistema de joc: 4-3-3). Júlia Vilalta; Alba Comellas (Natasha Sinays Pereira min 70), Raquel Aran, Queralt Montanyà, Natasha Sinays Pereira (Queralt Bonet min 46); Anna Barbé (Sofia Rodríguez min 70), Sofia Rodríguez (Carla Ballarà min 46), Alba Vilaredes (Rocío Herrerías min 46); Martina Vilà (Dubraska Salomé Pereira min 70), Maria Montanyà i Dubraska Salomé Pereira (Mariella Neuberg min 46).

Àrbitre. Iván Ramos Verdejo (Delegació d'Osona).

Gols. 1-0 Júlia Monsech min 17, 1-1 Martina Vilà min 26, 1-2 Martina Vilà min 43, 1-3 Martina Vilà min 60, 1-4 Rocío Herrerías min 75 i 1-5 Sofia Rodríguez (de penal) min 80.