Els dos màxims representants a nivell de clubs d'atletisme a casa nostra, l'Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles, estan demostrant que tenen un futur immediat esperançador. Totes dues formacions van fer pujar els seus equips al podi dels Campionats de Catalunya sub-20 que es van fer a la pista coberta de Sabadell. Els bagencs, amb la formació masculina proclamant-se campiona; els anoiencs, sense cap victòria, però amb una gran combinació de nois i noies que va donar al conjunt groc-i-negre la segona posició en la classificació masculina i la tercera en la femenina

Així, en la classificació de nois, l'Avinent es va imposar amb 124 punts, una notable diferència de 16 respecte de l'Igualada i de 25 sobre l'Hospitalet. El Barça, per exemple, no va poder passar de la sisena posició d'un total de dotze conjunts. En noies, el Cornellà va guanyar amb un total de 112 punts, només 1,5 més que l'Aldahra Lleida i sis per davant del CA Igualada. En aquest rànquing, l'Avinent va ser cinquè, just a davant de dos conjunts de gran tradició com l'AA Catalunya (sisè) i el propi Barça (setè).

Quatre victòries manresanes

En aquest tipus de competició són importants les victòries, ja que sumen molts punts, en aquest cas 12, però també no quedar gaire endarrerit en les proves que no pots guanyar. Aquest va ser el camí que va seguir l'Avinent Manresa masculí, que va guanyar quatre competicions, però que no va quedar més enllà del setè en cap d'elles. A més, els seus principals actius van destacar, com el quartet de 4x400 metres format per Adrià Garcia, Jan Pol Catot, Oriol Vergés i Jan Díaz, que va obtenir la victòria. També van guanyar Biel Cirujeda en els 200 metres, David Pérez, un gairebé medallista en els passats europeus sub-18, en els 400 metres i Martí Serra, també present en aquella cita a Israel, en la perxa.

La gran fornada masculina de l'atletisme de l'Avinent la completen actius com Jan Díaz, ja campió català absolut de salt de llargada, que a Sabadell va ser segon en 60 metres tanques. La seva prova la va heretar Martí Rodríguez, que també va ocupar el mateix lloc. El tercer lloc d'Ixent Palomero en el pes va tancar les posicions de podi parcials per a un Avinent intractable.

En la competició femenina, tot i no poder fer podi en global, van destacar presències individuals com la de Berta Eslava, guanyadora en llargada, Raïssa Garcia, segona en alçada, i els tercers llocs d'Ona Dalmau en perxa, Mar Santanach en pes o el relleu de 4x400.

Cinc triomfs totals igualadins

Pel que fa al CA Igualada, l'actuació va ser molt completa tant en la part masculina, com en la femenina. En la primera van sobresortir les victòries d'Antoni González en alçada i la de Cesc Boix En els 3.000 metres. Es va completar la participació amb segons llocs de Mathios Rodríguez en els 800 metres i de Joel Giménez en triple salt, i el tercer de Jan Solà en els 1.500.

En la competició femenina, els triomfs van ser per a Carla Bisbal en els 800 metres, per a Aina Eberlé en l'alçada i per a Núria Moix en el pes. No hi va haver cap altre lloc entre els tres primers, però sí molts quarts, que donaven 9 punts cada vegada. Entre aquests, el quartet de 4x400 metres format per Aina Eberlé, Andrea Gil, Judit Navarro i Carla Bisbal, que van superar el rècord d'Igualada de la prova, amb 4.09.73.

Tant en la banda manresana, com en la igualadina, també es van superar marques personals i es van fer passes endavant per encarar un futur que es veu amb bons ulls. Els estatals de pista coberta, per a alguns d'ells, poden ser la següent estació.