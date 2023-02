L'Igualada Grupo Guzmán ha anunciat aquest dijous que no comptarà més amb els serveis del tècnic Carles Marín i que el seu relleu serà Jordi Mier, exentrenador del CP Vilanova, que en els darrers anys coordinava la base i el filial del Club Patí Vendrell. La mala dinàmica de resultats de les anoienques, ratificada diumenge amb una dura derrota a casa contra el cuer, l'Alpicat (0-4) ha propiciat aquest canvi de rumb.

L'entitat ha volgut agrair al tècnic de Sant Just una tasca d'un any i mig a Les Comes que va portar a l'Igualada Grupo Guzmán a una solvent salvació la temporada passada, amb una notable setena posició final, i a la classificació per a la Copa de la Reina. L'equip també es va classificar aquesta pretemporada per a la final a quatre de la Lliga Catalana.

L'Igualada havia perdut nou dels últims deu partits, amb una sola victòria, a casa contra el Voltregà (3-2) i ara mateix és tercer per la cua, la posició que marca el descens. Es troba a quatre punts de la permanència, posició en què està situat el Cerdanyola, i dissabte té un transcendental partit a la pista de Las Rozas, penúltim classificat, gairebé amb l'obligació de guanyar. Mier tindrà deu jornades per redreçar el rumb.