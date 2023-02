Les pistes del Cube Fitness Club de Manresa acolliran el proper dia 25 de febrer el primer torneig oficial que la ciutat acollirà per promocionar la diversitat sexual. El club barceloní Panteres Grogues hi organitzarà la primera trobada de les tres que es faran durant el 2023 de la Catalunya Pàdel Tour LGTBIQ+, un acte que se celebrarà en el marc del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que haurà estat el 19.

Es tractarà d'un torneig obert a setze parelles. Aquest tipus de campionats, com ha explicat el vocal de comunicació del club, Alberto Martín Molina, estan destinats a persones d'algun dels col·lectius LGTBIQ+ "que vulguin practicar esport en un entorn tranquil. Estem molt arrelats a l'àrea de Barcelona i la nostra voluntat és sortir cap a d'altres punts de Catalunya des dels quals rebem moltes peticions sobre informació per participar en els campionats que organitzem". En aquest sentit, la coordinadora de pàdel de l'entitat, Emma Ros, destacava que "el torneig és obert a setze parelles, independentment de la seva condició sexual. Si el que volem, precisament, és normalitzar la diversitat, no preguntem a cadascú si és d'aquest col·lectiu o no". Per això, des de Panteres Grogues es fa el reconeixement de membres del grup "and friends", o sigui, persones heterosexuals que vulguin lluitar per aquesta causa.

El torneig coincidirà amb el cap de setmana de celebració de la Fira de l'Aixada, i Ros va voler destacar també que "intentem que es creï una simbiosi entre les dues bandes. Ja solem portar una sèrie de parelles participants en aquest campionat, que venen de Barcelona, i fomentem el turisme del nostre país". A part de Manresa, de moment, el campionat tindrà dues parades més, a Platja d'Aro i a la comarca de la Segarra, però amb la voluntat de créixer.

En la presentació també hi havia el director del Cube, Lluís Serracarbasa, que s'ha mostrat disposat a "ajudar el club Panteres Grogues en tot allò que necessiti". El fet que es faci al Cube, segons l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, ve determinat "perquè Manresa té moltes instal·lacions esportives públiques, però cap de pàdel". Per això, tal com ha apuntat després el regidor d'Esports. Toni Massegú, "és important aquesta col·laboració entre la part privada, la pública i la societat civil". També hi era la regidora de Feminismes i LTGBI, Cristina Cruz, que ha recordat la proximitat amb la jornada contra la LGTBI-fòbia i que "molta gent pensa que aquesta és una lluita que no cal, però s'està demostrant que encara no es pot deixar de banda".

El torneig es farà en modalitat exprés, entre les 9 del matí i les 3 de la tarda. El preu per participant és entre 18 i 22 euros fins al proper 18 de febrer. La inscripció es pot fer en AQUEST ENLLAÇ o es pot demanar més informació a l'adreça de correu electrònic catalunyapadeltour@panteresgrogues.org.