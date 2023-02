Matías Messi, germà de l'ídol argentí Leo Messi, ha assegurat aquest dimecres que "no tornarem al Barcelona", en unes declaracions realitzades en un canal de 'twitch', una afirmació que ha estat matisada posteriorment des del gabinet de comunicació de l'astre argentí, en unes declaracions a EFE.

Matías, el més gran dels germans de Messi, ha dit en un canal que gestiona el seu fill Tommy, que Leo no tornarà a l'entitat blaugrana i que si ho fes seria fent "una bona neteja", com "fer fora Joan Laporta", al qual ha qualificat com a "desagraït, amb tot el que li va donar Messi al Barcelona".

"Per a mi el Barcelona es va començar a conèixer per Messi, abans era més conegut el Madrid. El que té l'oportunitat de viatjar a Barcelona i entrar al Museu del Barcelona veu que el Museu del Barcelona és Messi", ha dit Matías.

Tot plegat em deixa amb un gran dubte:



Leo pensa el mateix que Matías Messi?pic.twitter.com/fBMBxJqbAc — Arnau Blanch (@arnau_blanch) 8 de febrero de 2023

El germà de Messi assegura que se sent traït: "Els espanyols són uns traïdors. La meva mare li va dir a Lionel una vegada: 'T'ho pagaran com a Ronaldinho'", ha assegurat.

A petició d'EFE, des del Gabinet de Comunicació de Leo Messi aclareixen que aquesta declaració és "una opinió individual i personal de Matías Messi, que és germà de Leo, però l'opinió del qual no té perquè coincidir amb la de Leo o la d'altres familiars, amics o gent propera al futbolista".