L'Avinent Manresa disputarà aquest dissabte, a partir de les quatre de la tarda, la final del Campionat d'Espanya de clubs, coneguda com Copa Iberdrola, que en aquesta ocasió té lloc a Ourense. Es podrà seguir en directe per La Liga Sports TV. L'equip manresà ha obtingut la classificació per rànquing per quarta vegada seguida, tot i que en una d'elles no va poder competir perquè la plaça d'organitzador va ser atribuïda a l'Agrupació Atlètica Catalunya.

La fita més alta aconseguida per les manresanes és un cinquè lloc en la seva segona presència, l'any passat a Madrid, tot i que aquest resultat sembla complicat d'aconseguir ara pel nivell de tots els rivals i també per algunes absències de pes. D'aquesta manera, no hi seran Núria Tió, retirada de la competició, Meritxell Soler, que la setmana que ve participarà en la marató de Sevilla, i la triplista Nora Taher, lesionada. Respecte de l'any passat també causa baixa Mònica Clemente, que serà rival, ja que l'ha fitxada el Barça. D'aquesta manera, l'Avinent concorrerà amb Laia Solà (100 metres), Meritxell Tarragó (200), Laura Bou (400), Marina Guerrero (800), Mercè Guerra (1.500), Núria Tilló (3.000 llisos), Emília del Hoyo (60 tanques), Ona Bonet (alçada), Nerea Pérez (perxa), Elda Romeva (llargada), Martina Monsó (triple salt), Ainhoa Martínez (pes) i el quartet de 4x400 metres integrat per Meritxell Tarragó, Xènia Pubill, Marina Guerrero i Laura Bou. Els clubs rivals en aquesta competició seran el València Club d'Atletisme, el Barça, el Playas de Castelló, l'Atlètic Sant Sebastià, el Grupoempleo Pamplona, el Trops-Cueva de Nerja i la Gimnástica de Pontevedra com a entitat organitzadora. Si fem cas a les marques de l'any, Laura Bou, Ainhoa Martínez i Emília del Hoyo, amb el quart millor registre de les participants, semblen les principals opcions de quedar més amunt.