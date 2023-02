Ni el Betis ni el Fuenlabrada han pogut agafar aire en la cursa aferrissada per la permanència que mantenen amb el Baxi Manresa. En una jornada en que els bagencs descansen perquè el seu rival, el Lenovo Tenerife, està disputant la Intercontinental, els seus dos principals rivals han perdut amb actuacions diferents però idèntic resultat negatiu.

El Betis ha estat a punt de donar la sorpresa i vèncer el Joventut, però en un final igualat els andalusos han cedit per 67-71. El Fuenlabrada, per la seva part, ha caigut amb més claredat, 71-85, davant el Saragossa, que amb sis victòries i l'average favorable sobre els madrilenys, aconsegueix obrir forat amb la cua de la classificació.

La brillant actuació de Tyson Pérez, que va començar la temporada al Baxi, amb 15 punts i 10 rebots, no ha estat suficient per al Betis en un enfrontament molt igualat que, després de marxar al descans amb avantatge local mínim (32-31), ha entrat al darrer quart empatat a 53. Els tirs lliures han acabat decidint el duel en un final poc encertat dels verd-i-blancs des del triple. Feliz (17 punts) i Tomic (12) han estat els màxims anotadors dels badalonins.

El Fuenlabrada s'ha avançat amb cinc punts seguits d'Eyenga, però un parcial de 0-7 ha donat als visitants un avantatge que han conservat fins el final. Dos triples de Cruz i un de Yusta han desfermat l'encert en el tir del Saragossa, mentre que els locals no podien evitar les desconnexions que tan els estan perjudicant. Així, el 20-31 del final del primer quart parla per si sol de com ha estat el matx entre dos equips necessitats de triomfs.

El base Ngouama ha transformat el triple amb el qual ha signat el primer llançament des de la seva arribada, fa uns dies, a Fuenlabrada, però feia falta molt més per aturar un Saragossa sòlid que continuava aprofitant les comoditats que li oferia el rival (33-52 al descans). En la segona part, l'avantatge visitant s'ha enfilat als 23 punts, un marcador que feia molt mal d'ulls i que el Fuenlabrada només ha pogut maquillar tènuement.

Ali, amb 11 punts, ha estat el millor anotador local, mentre que Sant-Ross (24) i Yusta (15) han destacat en el Saragossa.

El Girona ha derrotat clarament l'Obradoiro, amb 16 punts de Taylor. El Bilbao s'ha desfet del Granada per 90-73, amb 21 punts d'Smith.