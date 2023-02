Àrbitre: Sr. Julián Pérez Guimera (Castella- la Manxa), auxiliat per Javier González-Campo Monroy i Miguel Ángel Toledo Galindo. Va expulsar amb targeta vermella directa els blanc-i-vermells Pau Darbra (min 28) i Miguel Martínez (min 78), així com al tècnic dels rogets Sergio Escobar (min 51) i al segon entrenador del CE Manresa, Aitor Maeso (min 51). Va amonestar el local Carlos David Moreno (min 59).

La mala ratxa del CE Manresa continua després del pas pel camp de l'Atlètic Saguntí, un equip que lluita per la permanència. Els homes de Ferran Costa s'han vist perjudicats per l'expulsió de Dabra al minut 28, una targeta vermella que ha condemnat els bagencs a jugar amb un home menys durant molts minuts, de fet, fins que al 77 ha perdut també Martínez per una altra expulsió.

Abans de la primera vermella, l'equip manresà ja perdia per culpa del gol que Acevedo ha aconseguit al minut 20 en xutar creuar després d'un refús de la defensa. Cap al final del primer temps, la mala sort s'ha acarnissat amb el conjunt de Costa quan Aschalew ha fet el 2-0 en pròpia porta intentant treure cap enfora una centrada de Javi Pérez.

En el segon temps, els manresans no han pogut reduir diferències. Tot el contrari, Ketu ha anotat el tercer gol local al minut 69 després de recollir el rebot del xut al pal previ. En el darrer instant, Pelegrín ha situat el 3-1 al marcador.