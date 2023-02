Les assistències d’Estela i l’efectivitat d’Alba Redondo i Mayra Ramírez van ser les armes amb que el Llevant ha concretat aquest migdia la golejada sobre el Levante Las Planas, un autèntic ‘derbi’ bagenc entre el conjunt valencià i el de Sant Joan Despí per la presència de tres jugadores de la comarca sobre el terreny de joc. En el conjunt local, han format part de l’onze titular la monistrolenca Núria Mendoza i la fruitosenca Paula Fernández, mentre que en les files de l’equip català hi ha estat, una jornada més, la santvicentina Júlia Mora.

El duel entre els dos ‘Llevant’ de la Lliga F es plantejava d’entrada com un pols desigual per la diferència de trajectòries i objectius. Mentre el Llevant que dirigeix José Luis Sánchez Vera pugna per una plaça en la propera Champions, el Levante Las Planas intenta mantenir la categoria després d’assolir l’ascens la temporada passada.

Les del Baix Llobregat han pogut mantenir l’equilibri en el marcador fins que, a la mitja hora de joc, Ramírez ha estat clarament travada dins l’àrea i Redondo ha transformat el conseqüent penal. El matx se n'ha anat al descans amb l’avantatge mínim de les locals, però en el segon temps ha aparescut Estela al lateral esquerre i, amb tres assistències en sis minuts, ha contribuït poderosament a sentenciar el partit.

En el 59, la portera Bacic no ha refusat bé la centrada de la valenciana i Ramírez ha posat el pit per anotar el segon gol del Llevant. Tres minuts després, una jugada semblant ha acabat amb el cop de cap de Tatiana Pinto. I tres més tard, i a diferència dels altres dos, la passada d’Estela ha estat rasa i al primer pal, on Redondo s'ha avançat per marcar el seu 19è gol en 19 jornades. Ramírez, en un mà a mà amb Bacic, ha arrodonit la maneta (5-0), demostrant de nou que és una de les jugadores més en forma de la competició.

El Llevant es manté tercer a la classificació i manté, així, plaça europea amb un ampli avantatge sobre un Atlètic de Madrid que demà (12 h) rep l'Athletic Club. El Levante Las Planas, per la seva part, està tres punts per sobre de la zona de descens, que marca l'Alhama.