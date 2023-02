El jove esportista de 18 anys Oliver Verdaguer, que competeix amb llicència del Club Esquí Llívia i de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, s'ha penjat aquest matí la medalla d'or en la prova de Dual Moguls de la Copa d'Europa de bamps, a l'estació sueca de Kungsberget. Verdaguer ha repetit, així, el mateix resultat que va obtenir divendres i que el situen segon a la classificació general de la competició. Sumant les disciplines d'Individual i dual, el representant de l'entitat ceretana és quart de la general.

"M'he sentit cansat des de l'inici, amb les cames molt fatigades, i els entrenaments no m'havien sortit bé", ha explicat Verdaguer: "en general, les sensacions no eren bones, però ha començat la competició i he notat que mica a mica recuperava el bon esquí que m'ha portat fins on soc ara". El corredor del CE Llívia ha afegit que "ha estat especialment bonic guanyar les semifinals a Arthur Offel de Villacourt perquè ha guanyat el meu germà Lucas als quarts, i això m'ha donat un extra de motivació per la gran final, on he aconseguit guanyar".

En un circuit molt tècnic i curt, Oliver Verdaguer ha accedit directament als 8ns de finals gràcies al seu rànquing. L'especialista de l'equip C de Spainsnow (federació espanyola) ha vençut el suec Karl Waerme en la seva primera eliminatòria després d'un pols igualat. Als 4ts també ha tingut un rival local, Jakob Hansson Mathissen, i l'ha derrotat de la mateixa manera que ho ha fet amb el francès Arthur Offel de Villacourt, subcampió de la prova anterior i actual número 1 de la categoria de Dual Moguls.

El pols entre Verdaguer i Offel ha estat espectacular i equilibrat, fins el punt que el català ha guanyat per un resultat de 13-12. En la final, Verdaguer ha derrotat per 14-11 un altre contrincant de molt nivell, el també francès Tristan Cayolle.

En cadascuna de les rondes, Verdaguer ha fet la mateixa seqüència de trucs: afrontar amb força els bamps inicials, fer un Cork 720 amb els peus creuats en el primer salt, planxar la recepció i preparar el segon assalt, un backflip amb els peus creuats per sortir amb tota la inèrcia possible i assolir la línia de meta en primera posició.

L'esquiador de Rossignol i Giro ha explicat que "estic molt content perquè em situo segon de l'especialitat de Dual Moguls i 4t de la general global, aniré a per totes. Ens queden tres desplaçaments per Europa i el següent és d'aquí a dues setmanes a Bad Wiessee (Alemanya), on espero continuar amb aquesta bona dinàmica".

El 27 de gener, Oliver va ser tercer a Taivalkoski (Finlàndia), i uns dies després, el 3 de febrer, el seu germà Lucas va fer també un bronze a Jyväskylä (Finlàndia).

En les proves de la Copa d'Europa, cinc jutges valoren els corredors que baixen i cadascun d'ells té un total de 5 punts per repartir. Tres d'aquests jutges valoren el cantó més tècnic de l'esquí de bamps i els altres dos són els que analitzen els salts, com els executen a l'aire i en la recepció. Per tant, el resultat més apretat és un 13-12 i el més desigual un 25-0.