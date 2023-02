Un cop decisiu, va deixar anar Xavi Hernández. Amb bon to, però amb un missatge contundent: «No sé què fem parlant de la venda del mercat si està tancat». Va respondre sobre el mercat així, en general, a una pregunta sobre Ansu Fati, protagonista en alguns mitjans que posen en dubte la seva continuïtat al Barça la temporada vinent.

Amb un guant de seda però amb fermesa, Xavi va expressar la seva incomoditat pel fet que es qüestioni Ansu, sobretot en l’anomenat «entorn barcelonista». «No s’ha parlat de la venda d’Ansu en tot el mercat de gener i ara que s’ha tancat es parla d’ell», es va queixar de la interferència que pugui exercir en el futbolista els rumors al seu voltant.

Una xerrameca en la qual influeixen diversos aspectes. D’una banda, la intervenció de Jorge Mendes, l’agent del jugador, i la seva notòria activitat en què mou els seus representats d’un costat a l’altre. Des del club no ha sortit tampoc un missatge inequívoc d’oposició a la venda, una opció a la qual no pot tancar-se completament per la necessitat econòmica de nous ingressos. L’alta cotització del davanter el converteix en un actiu de molt valor i la seva suplència fomenta la inquietud del jugador i la del seu entorn familiar, que filtren la seva frustració perquè no sigui titular.

Al final ha sigut Xavi qui s’ha vist obligat a expressar la posició del Barça. Que és la seva, en el cas Xavi, com a màxim responsable de l’equip. «Tinc una fe cega en ell, una esperança tremenda com a jugador de present i de futur i, la veritat, no sé per què estem parlant de vendes si el mercat està tancat», repetia, queixant-se també del contingut dels temes que tracten els mitjans de comunicació.

Però el que tampoc farà Xavi és regalar-li minuts per temperar els ànims del jove davanter. No ha sigut titular ni en la meitat dels partits i els seus minuts de joc són els d’un suplent, tot i que ha participat en gairebé tots els partits. El seu rendiment, segons el parer de l’entrenador, no el fa mereixedor de la titularitat. S’hi uneix que s’ha suprimit la figura d’un davanter i les dues posicions estan ocupades per un extrem natural (Dembélé i ara Raphinha, amb la lesió del francès).

«Les noves generacions volen anar massa ràpid. Cal tenir calma i paciència per triomfar al Barça. Jo vaig estar tres anys amb el 26»

Xavi va demanar paciència a Ansu, a la seva família i a tots aquells que reclamen més presència del futbolista. El tècnic va recordar, no en va, que el davanter té 20 anys. Tot i que la seva irrupció va ser molt potent fa quatre temporades, la carrera del jugador no ha mantingut el brutal impacte que va suposar el seu debut amb el primer equip, de la mà d’Ernesto Valverde.

«Les noves generacions volen anar massa ràpid. Cal tenir calma i paciència per triomfar al Barça», proclamava Xavi en un discurs dirigit a Ansu i als altres del planter, exposant-se ell mateix com a exemple: «Vaig estar tres anys amb el 26 a l’esquena, pujant i baixant de filial, però vaig tenir la paciència necessària per triomfar».